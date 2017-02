San Valentino - IKEA loves Bari Dichiararsi in Largo Albiccocca

San Valentino - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, incontra a Palazzo di Città Umberto Locati, vice amministratore delegato di IKEA Italia, per suggellare la collaborazione tra l’amministrazione comunale barese e la multinazionale svedese, che ha realizzato i lavori di riqualificazione di largo Albicocca nella Città Vecchia. Il primo degli appuntamenti previsti nella lunga due giorni dedicata all’amore con diverse tappe per la città di Bari.





L’appuntamento con tutti i cittadini che vorranno festeggiare la giornata di San Valentino in largo Albicocca è previsto intorno alle ore 18, quando il sindaco di Bari parteciperà alle “promesse di matrimonio” di alcune coppie baresi che hanno scelto di condividere un momento importante della loro relazione con l’intera città, decretando largo Albicocca come la piazza ufficiale dell’amore a Bari.

A seguire, dalle ore 20.30 in poi, la grande festa con Ikea Bari per l’inaugurazione della piazza riqualificata, con l’organizzazione di spettacoli di artisti di strada e tanta musica per allietare la serata. Alla festa parteciperà anche Michele Fanelli e l’associazione da lui guidata, con una serie di iniziative itineranti nella città vecchia. In particolare, sarà messa in scena la storia d’amore dei due innamorati per eccellenza del Borgo antico, Colino e Marietta, vicino l’edicola votiva di Santa Lucia dove le coppie presenti riceveranno un bacio di cioccolato.





Largo Albicocca in questi giorni è stato riqualificato con arredi urbani sia negli spazi pubblici sia in quelli privati. Al centro della piazza è stata realizzata un’istallazione per un profumatissimo orto urbano: due ulivi secolari al centro della piazza, circondati da piante di agrumi e da oltre 6 metri di corbezzolo, elemento tipico della macchia mediterranea. Nelle aiuole laterali i sapori mediterranei delle spezie e delle verdure.

Gli arredi alterneranno elementi in stile scandinavo a simboli della tradizione locale, come i galletti in ceramica di artigianato barese, mentre i balconi saranno allestiti con tende a fantasia e vasi ornamentali. Le luci, oltre 240 metri di luci a led, contribuiranno a scaldare l’atmosfera e gli edifici che si affacciano sulla piazza.

