Scotti e Patroni Griffi ‘In ricordo di Enzo Binetti’

Rinnovare il ricordo, per tener viva una presenza, attraverso il racconto, la memoria e gli affetti senza tempo e senza confini, per “un padre” come Enzo Binetti, che è stato anche uomo delle istituzioni, imprenditore, politico e sottosegretario alla Giustizia durante il governo Ciampi.





Questo l’obiettivo semplice, intimo e fortemente sentito dai figli Gilda, Tobia, Marco e Caterina che al Circolo della Vela a Bari, nel presentare l’Associazione “In ricordo di Enzo Binetti” hanno voluto riunire alcuni illustri amici, per dialogare su una fase storico-politico-economica italiana particolare, che rischia di sbiadire nell’evanescenza chiassosa e confusa dell’odierna superficialità analitica.

Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità Portuale del Mare adriatico Meridionale, Giuseppe De Tomaso, Direttore Responsabile de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ e Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio - Camera dei Deputati, dialogheranno con Vincenzo Scotti, deputato, più volte Ministro della Repubblica, sindaco di Napoli, vicesegretario della DC e autore - insieme a Sergio Zoppi - del libro “Non fu un miracolo - L’Italia e il Meridionalismo negli anni di Giulio Pastore e Gabriele Pescatore. Testimonianze e riflessioni”, Eurlink University Press Ed.





Il testo, un libro-intervista con Zoppi nel ruolo di intervistatore e Scotti in quello di intervistato, è strutturato in un doppio dialogo: da un lato quello tra due vecchi amici, impegnati da oltre cinquant’anni in politica e nella pubblica amministrazione, e sull’altro fronte quello tra i veri protagonisti del volume, Giulio Pastore, presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, e Gabriele Pescatore, presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Una lucida analisi sul miracolo economico dell’Italia, che fu reso possibile proprio dalla strettissima collaborazione che si instaurò tra la politica e l’alta amministrazione. L’obiettivo degli Autori, infatti, oltre a offrire alla storia del nostro Paese alcune testimonianze - che aiutano a far luce su un periodo tanto complesso quanto fattivo - è quello di suscitare una riflessione perché non vada disperso un modello, originale e vincente, di intervento pubblico sul territorio che potrebbe tornare assai prezioso anche ai nostri giorni.





Vincenzo Scotti è il fondatore e l’attuale presidente della Link Campus University di Roma. È stato segretario generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (1958-1968). Deputato per la Democrazia Cristiana al Parlamento italiano e presidente del gruppo parlamentare. Ministro dell’Interno, più volte ministro della Repubblica in diversi governi, sindaco di Napoli, vice segretario della Democrazia Cristiana, sottosegretario ai Ministeri degli Affari Esteri e del Bilancio e della Programmazione Economica.





Sergio Zoppi è stato allievo di Giovanni Spadolini, caporedattore della rivista “Il Nuovo Osservatore”, diretta da Giulio Pastore, presidente e direttore generale del FORMEZ. Si è sempre occupato di formazione direttiva e di organizzazioni complesse, con particolare riguardo al Mezzogiorno, dedicando anche un’assidua attenzione alla storia contemporanea.

