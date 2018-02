Scuola, 'Arduino Education Tour' arriva anche a Bari

Il 22 FEBBRAIO nel plesso VERGA ( via Carabellese 38, ) dell’IC Japigia 1 Verga: ARDUINO EDUCATION IN TOUR: Massimo Banzi presenta il CTC Il programma ideale per l’insegnamento delle discipline STEAM nelle scuole secondarie superiori.





Il co-fondatore di Arduino Massimo Banzi presenta dal vivo il nuovo programma CTC 101, Creative Technologies in the Classroom 101, dedicato alle scuole secondarie superiori per l’insegnamento delle discipline STEAM (dall’inglese Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Arti, Matematica), che ha riscosso un grande successo a fine gennaio al BETT, l’evento mondiale di riferimento per il mondo della scuola tenutosi a Londra.

Arduino CTC 101 è la soluzione educativa per docenti e studenti delle scuole superiori, che include: un toolkit con tutto il necessario per una classe fino a 30 studenti: 6 schede Arduino 101, 6 education shields, le parti in legno MDF tagliate al laser per completare 26 esperimenti, e molto altro ancora; una piattaforma di e-learning in italiano, sviluppata da Arduino appositamente per gli ambienti educativi, e webinar di supporto.





Arduino in collaborazione con CampuStore propone in esclusiva solo per le scuole italiane un tour unico, che racconterà lungo tutto lo stivale il nuovo Arduino CTC 101, per poi farlo provare a tutti i partecipanti grazie a un laboratorio operativo completamente gratuito. ​

"È un onore per noi aver ricevuto l’invito per l’organizzazione di questo evento, che ci vede unica scuola del primo ciclo nel tour nazionale", ha diciarato Patrizia Rossini Dirigente Scolastico all'Istituto 'G. Verga'.





Il tour, rivolto agli insegnanti di scuola secondaria superiore, inizierà a Torino per spostarsi successivamente a Bologna, Roma, Bari e Napoli.

Dopo l’introduzione ad Arduino CTC 101, tutti i partecipanti avranno l’occasione di testare il toolkit in prima persona, nel corso di un laboratorio pratico in cui si realizzerà uno dei 26 progetti tematici inclusi nel programma. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitali: non perdere quest’occasione! I partecipanti sono invitati a portare il proprio computer.