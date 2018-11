La Scuola Copernicus 2018 “Il Telerilevamento per l’Agricoltura 4.0” è il corso di formazione per conoscere il programma Copernicus e l’utilizzo delle tecnologie per l’Osservazione della Terra, con particolare attenzione agli aspetti più innovativi delle tecnologie e strategie già utilizzate o applicabili in campo agricolo ed acquisire conoscenze su strumenti e metodologie applicative.

La Scuola Copernicus 2018 “Il Telerilevamento per l’Agricoltura 4.0” è organizzata dal Tavolo Agricoltura del Forum Nazionale degli Utenti Copernicus coordinato dal Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale (DIPEISR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, (MIPAAFT), in collaborazione con gli Stati Generali dell’Innovazione, AM/FM GIS Italia, Planetek Italia e l’ISPRA.

DESTINATARI - Laureati, Laureati Magistrali e Laureandi in materie attinenti le Scienze e Tecnologie Agrarie, le Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, le Scienze Forestali e Ambientali, le Tecniche erboristiche, le Biotecnologie Agrarie Vegetali, le Scienze Biologiche e le Scienze Naturali; Laureati in possesso di titolo straniero equipollente; Dottori di ricerca e Dottorandi; Ricercatori; Periti Agrari, Periti Agrotecnici e Tecnici del settore.

Un programma è stato elaborato anche per rispondere al crescente interesse sui temi affrontati da parte dei consumatori che, sempre più attenti alle problematiche della corretta gestione dei terreni e della coltivazione dei prodotti agricoli, si organizzano in Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) o aderiscono a sodalizi come l’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB), l’Associazione Consumatori Utenti (ACU) e altre.

ATTESTATO E CREDITI - A conclusione del corso, rilascio di un attestato di partecipazione. Agli iscritti all’albo dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali a all’albo del Collegio Interprovinciale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati di Bari saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

“Copernicus for Agriculture: Training and Information Session” è la tappa italiana del tour europeo di informazione e formazione organizzata dalla Commissione Europea in collaborazione con gli Stati Membri, che fa da prologo al corso stesso.

Segreteria Organizzativa: eventi@statigeneralinnovazione.it

Sergio Farruggia, Stati Generali dell’Innovazione: Tel. + 39 335 5699506

sergio.farruggia@statigeneralinnovazione.it

Massimo Zotti, Planetek Italia Srl: Tel. + 39 080 9644200 zotti@planetek.it

'Copernicus' l'osservazione satellitare in Agricoltura e le colture intensive