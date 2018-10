Lello Sforza: "Ciclovia Adriatica pugliese esclusa da rete nazionale"

Lello Sforza, paladino instancabile della mobilità in biciclettà, in una nota pubblicata segnala: "Ciclovia Adriatica pugliese nuovamente esclusa dal Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche. Ignorati lavoro e richieste della Regione. Chi dobbiamo ringraziare?"

"La Ciclovia turistica nazionale 'Adriatica' - scrive Sforza - inserita nel prossimo decreto di riparto delle somme per la progettazione di fattibilità tecnico economica, riporta - come già inizialmente indicato nella grafica del MIT - la Ciclovia Adriatica da Venezia al Gargano (quale luogo del Gargano?)".

"A seguito di richieste documentate e sollecitazioni della Regione Puglia al MIT, per dimostrare quanto effettuato nei ultimi 15 anni - prosegue Sforza - anche per la Ciclovia Adriatica pugliese, già individuata come tratta regionale del percorso n. 6 di Bicitalia e inserita in svariati strumenti tecnico normativi regionali (CYRONMED, Legge regionali tra cui quella sulla Mobilità ciclistica, piano paesaggistico regionale, piano attuativo del piano regionale trasporti, road-book anche in inglese), il tratto adriatico pugliese era stato completamente incluso e anche nel decreto di riparto la Ciclovia Adriatica arrivava a Capo di Leuca".

"Ora, con un colpo di spugna - conclude Lello Sforza - 600 km vengono nuovamente eliminati e la Ciclovia si ferma sul Gargano (ma dove ancora non si sa)".

