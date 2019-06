Sharing Experience in Aritmologia, a Bari Hotel Palace 14/15 giugno 2019

Due giorni di formazione intensa e qualificata a cura della U.O.C. di Cardiologia dell’Azienda Policlinico di Bari, per dar vita a “SHARING EXPERIENCE IN ARITMOLOGIA”, con relativo riconoscimento di crediti ECM.

SALA A

Corso BLSD

(Basic Life Support and Defibrillation)

14 giugno 2019

Responsabile Scientifico: Carlo D’Agostino

RAZIONALE - Il corso è indirizzato ai medici ed intende fornire le cognizioni teoriche e le capacità pratiche di riconoscere la condizione di “arresto cardiaco” ed avviare ed eseguire le procedure intese a ripristinare lo stato di coscienza mediante attivazione della chiamata ai sistemi dell’emergenza, eseguire le manovre di rianimazione cardio-polmonare, utilizzare un defibrillatore automatico o semi-automatico esterno (DAE), aiutare un adulto, un bambino, un lattante che sta soffocando

SALA B

Corso di Competence GIMSI sulla syncope

14 giugno 2019

Responsabile Scientifico: Ivo Casagranda

RAZIONALE - La sincope rappresenta la causa di circa l’1-3% degli accessi in Pronto Soccorso e dell’1-3% dei ricoveri ospedalieri.

Essa rappresenta spesso una condizione di difficile gestione da un punto di vista diagnostico e terapeutico. Ne sono testimonianza la diversità dell’iter seguito dai pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso, di cui il 50% viene ricoverato successivamente in reparti di medicina d’urgenza, medicina interna, cardiologia, geriatria, neurologia. Tali pazienti vengono poi sottoposti, spesso in modo inappropriato, ad esami strumentali costosi e a bassa resa diagnostica.

Per cercare di affrontare in maniera razionale e organizzata la gestione della sincope in ambito ospedaliero, il GIMSI (Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope) ha favorito la creazione, a livello nazionale, della rete delle Syncope Unit, provvedendo successivamente alla loro certificazione. Questa iniziativa ha avuto un ampio successo dando origine alla necessità di coinvolgere sempre più i Professionisti che per primi accolgono e gestiscono i pazienti con sincope. Ne è nata la necessità di progettare, in collaborazione con AcEMC (Academy of Emergency Medicine and Care) un corso di competence di base, intendendo con questo la realizzazione di un momento formativo specifico, atto a trasferire al Professionista metodi e strumenti che lo rendano in grado di gestire con perizia questo quadro clinico. Il corso, rivolto a non più di 20 discenti per evento, privilegia da un punto di vista didattico la modalità interattiva, in particolare nella interpretazione degli elettrocardiogrammi e nella discussione dei casi clinici. Il test per la verifica di quanto appreso, oltre che le risposte al questionario (sapere) prevede la corretta gestione di un caso clinico simulato (saper fare) .

SHARING EXPERIENCE - Condividiamo le esperienze in ARITMOLOGIA

15 giugno 2019

Responsabile Scientifico: Domenico Maria Carretta

RAZIONALE - Condividere è partecipare ad un dialogo comune, una tensione d'insieme, un essere d'accordo o meno su pensieri, teorie o progetti. È comunque un'esperienza che affratella ed è vissuta ad un tempo da più punti di vista diversi e perciò più ricca e fertile. Il confronto, lo scambio, il contrapporsi fanno comunque crescere se tutto ciò avviene in maniera costruttiva.

La U.O.C. di Cardiologia dell’Azienda Policlinico di Bari con questo “SHARING EXPERIENCE IN ARITMOLOGIA” si apre e si confronta con le migliori realtà cardiologiche locali e nazionali sui più importanti temi aritmologici mettendo a disposizione di tutti la propria pluriennale esperienza.

Il Progamma completo

SALA A | sessione parallela 14 giugno 2019

Corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) - Responsabile Scientifico Carlo D’Agostino

Docente: Carlo D’Agostino

Tutors: Luca Benedetto, Christina Bottalico, Carlo D’Agostino, Maria Valeria D’Agostino, Adriana Miniello, Rossella Troccoli

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.50 Introduzione del corso e teoria del BLS-D 0

9.30 Dimostrazione delle sequenze di BLS

10.00 Lavoro in gruppi sui simulatori: max 7 discenti con 2 istruttori per postazione

11.30 Pausa

11.45 Dimostrazione del funzionamento del DAE 1

2.15 Lavoro in gruppi con i simulatori: max 7 discenti con 2 istruttori per postazione

13.15 Posizione laterale di sicurezza 13.45 Discussione

14.15 Pausa pranzo

15.00 Ostruzione delle vie aeree con prove pratiche su simulatori

16.00 Prove individuali correzione degli errori e valutazioni complessive

17.00 Test di chiusura

18.00 Chiusura dei lavori e consegna documentazione ECM

SALA B | sessione parallela 14 giugno 2019

Corso GIMSI di Competence di base sulla Sincope - Responsabile Scientifico Ivo Casagranda

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.50 Introduzione al Corso Ivo Casagranda

09.00 Definizione fisiopatologia epidemiologia classificazione Marco Tomaino

09.30 Valutazione del paziente con T-LOC: valutazione iniziale e diagnosi differenziale Marco Tomaino

10.15 Sessione interattiva ECG Domenico Maria Carretta

11.30 Pausa

11.45 La stratificazione del rischio Sessione a piccoli gruppi sull’utilizzo degli score Ivo Casagranda

13.00 Test Diagnostici Ivo Casagranda, Marco Tomaino

14.15 Pausa pranzo

15.00 Monitoraggio ECG Domenico Maria Carretta

15.30 Sessione plenaria di discussione di casi clinici Ivo Casagranda

17.00 Elementi di terapia Ivo Casagranda, Marco Tomaino

17.30 Test per certificazione

18.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

Sessione plenaria 15 giugno 2019

SHARING EXPERIENCE Condividiamo le esperienze in aritmologia - Responsabile Scientifico Domenico Maria Carretta

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Saluto delle Autorità

I Sessione

Le estrazioni di elettrocateteri

Moderatori: Matteo Di Biase, Francesco Bartolomucci, Giovanni Deluca

09.00 Le endocarditi Paolo Colonna

09.15 Video: procedura di estrazione ed esperienza del centro (dati) Domenico Maria Carretta

09.25 L’estrazione degli elettrocateteri Federico Migliore

09.40 Strategie pre e post impianto nella gestione del paziente e prevenzione delle recidive Pasquale Filannino

09.55 Tavola rotonda degli esperti: “Le estrazioni di devices”

Moderatore: Domenico Rosario Potenza

Esperti: Viviana De Luca, Lucrezia De Michele, Federico Quadrini, Onofrio Rossi

II Sessione

Leadless

Moderatori: Stefano Favale, Giancarlo Calculli, Michele Cannone

10.00 Video: impianto di un leadless Pietro Palmisano

10.25 Indicazioni Pierluigi Pellegrino

10.40 Tecnica ed esperienza della U.O.C. di Cardiologia Ospedaliera dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari Rossella Troccoli

10.55 Prospettive future Vincenzo Caccavo

11.10 Tavola rotonda degli esperti: “Leadless”

Moderatore: Alessandro Villella

Esperti: Ilaria Finamora, Zefferino Palamà, Pietro Scicchitano, Federica Troisi

11.30 Pausa

III Sessione

Controllo remoto

Moderatori: Vito Gallone, Gianfranco Ignone, Vitantonio Russo

11.50 Video: tecnica del controllo remoto - Vincenzo Ezio Santobuono

12.00 I dispositivi per controllo remoto sono tutti uguali? - Antonio D’Onofrio

12.15 Telemedicina: quali vantaggi? - Donato Melissano

12.30 Progetto Puglia - Ottavio Di Cillo

12.45 Tavola rotonda degli esperti: “Controllo remoto”

Moderatore: Giovanna Rodio

Esperti: Domenica De Laura, Viviana Giannoccaro, Marica Rodio, Rosanna Valecce

13.05 Lettura Magistrale: Le nuove L.G. sulla sincope - Giulio Masotti, Andrea Ungar

Presenta: Domenico Maria Carretta

13.35 Flash lunch su Fibrillazione Atriale e Scompenso Cardiaco

Moderatori: Michele Accogli, Francesco Arabia, Vincenzo Lopriore

13.50 Terapia anticoagulante nelle procedure di elettrofisiologia - Massimo Grimaldi

14.00 La terapia farmacologica per la prevenzione delle recidive di Fibrillazione Atriale - Riccardo Memeo

14.10 Nuovi farmaci per lo scompenso cardiaco - Nicola Signore

14.20 Tavola rotonda degli esperti: “Fibrillazione Atriale e Scompenso Cardiaco”

Moderatore: Paolo Rizzon

Esperti: Michele Antonio Clemente, Leonardo Di Gregorio, Grigorios Katsouras

14.40 Lettura Magistrale: La Sindrome di Brugada - Carlo Pappone

Presenta: Domenico Maria Carretta

IV Sessione

Morte improvvisa: prevenzione e trattamento

Moderatori: Natale Daniele Brunetti, Antonio D’Onofrio, Vito Procacci

15.10 Video: evento di morte improvvisa e/o BLSD Domenico Maria Carretta

15.20 Dal loop recorder al defibrillatore indossabile nella prevenzione della morte improvvisa Vincenzo Russo

15.35 “Serratus plane block” ed impianto di S-ICD Andrea Droghetti

15.50 Strategie territoriali per la prevenzione della Morte Improvvisa Carlo D’Agostino

16.05 Tavola rotonda degli esperti: “morte improvvisa: prevenzione e trattamento” Moderatore: Vincenzo Massimo Bonfantino Esperti: Girolamo D’Arienzo, Nicola Di Venere, Domenico Gianfrancesco, Rossella Melodia

V Sessione

Trattamento dello scompenso cardiaco dalla terapia medica alla CRT e CCM

Moderatori: Alessandro Bortone, Marco Matteo Ciccone, Rocco Lagioia

16.25 Video: impianto CRT o CCM Cosimo Damiano Dicandia

16.35 Tecnica e anatomia (anatomie complesse) Patrizio Mazzone

16.50 La stimolazione multipoint aggiunge qualcosa? Raimondo Massaro

17.05 La Cardiac Contractility Modulation Antonio Sagone

17.20 Tavola rotonda degli esperti: “Trattamento dello scompenso cardiaco dalla terapia medica alla CRT e CCM”

Moderatore: Vincenzo Massari

Esperti: Andrea Andriani, Giangiuseppe Dalena, Francesco Fino, Manuela Resta

7.40 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

Sede Congressuale Palace Hotel Bari Via Francesco Lombardi, 13 - Bari (Telefono: 080/5216551)

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: • partecipazione alle sessioni scientifiche • attestato di partecipazione • servizi di ristorazione come indicati nel programma La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo, dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”. Sarà obbligo del discente verificare l’avvenuta iscrizione ECM.

Corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) (ID evento n. 262174) - Il Provider ha assegnato all’evento n. 6,9 crediti formativi. Il Corso è rivolto a n. 28 Medici Chirurghi (area interdisciplinare)

Corso GIMSI di Competence di base sulla Sincope (ID evento n. 262300) - Il Provider ha assegnato all’evento n. 9,4 crediti formativi. Il Corso è rivolto a n. 25 Medici Chirurghi (specialisti in: cardiologia, medicina interna, medicina generale (medici di famiglia), geriatria, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, neurologia).

SHARING EXPERIENCE Condividiamo le esperienze in aritmologia (ID evento n. 262198) - Il Provider ha assegnato all’evento n. 8 crediti formativi. Il Convegno è rivolto a n. 100 tra Medici Chirurghi (area interdisciplinare), Odontoiatri, Infermieri, Biologi, Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Tecnici di Neurofisiopatologia, Fisica Sanitaria.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte all’intero evento formativo; aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver superato la prova di apprendimento ECM (score di superamento almeno il 75%). II Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019). Non sono previste deroghe a tali obblighi.

