Sindaci ai Fornelli 2017, pronti per la gara senza esclusione di 'tocchi'

Le squadre sono fatte! Il sorteggio dei nomi, estratti dal tradizionale “capasidde” dalla dolce e giovane Katiana, con la supervisione del sindaco di Capurso, Francesco Crudele, ha decretato gli abbinamenti dei 5 tris di coppie: sindaci-chef-sponsor.





L a novità per quest’anno, infatti, vede ad ogni squadra l'abbinamento anche di due sponsor-supporter, che forniranno altri ingredienti - a disposizione dei sindaci - oltre a quelli che capiteranno loro in sorte “a sorpresa” nella Mistery box, messa a disposizione da METRO, Cash and Carry. Da questi ingredienti, con i suggerimenti degli chef al loro fianco, i primi cittadini dovranno elaborare un piatto che sia gustoso e anche presentabile.

Scenderanno in campo per la prima squadra Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano (BR) con lo chef tutor Giuseppe Frizzale ( Casal San Nicola - Bisceglie), e Domenico Vitto, sindaco di Polignano (BA), affiancato dallo chef Giovanni Lorusso ( 31.10 Osteria Lorusso - Bisceglie), il caso ha voluto i due chef biscegliesi nella stessa squadra. Per la prima compagine sono stati poi sorteggiati come sponsor il Birrificio Svevo e Tuorlo Biancofiore.





Nella seconda squadra militeranno l’unico sindaco donna in gara, Maria Laura Mancini di Minervino Murge, in rappresentanza della BAT, supportata dallo chef Vito Giannuzzi (Borgobianco Resort - Polignano), e il padrone di casa, Francesco Crudele, sindaco di Capurso, con lo chef Salvatore Riontino (Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia). A loro sono stati abbinati 'la Passionata' della Pasticceria Casoli e il Birrificio Bari.

Per la terza squadra dal Salento Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano (LE), con lo chef Cosimo Russo (Aqua del Le Dune Suite Hotel, Porto Cesareo), e Giovanni Gugliotti , sindaco di Castellaneta (TA) con lo chef Marcello Miacola ( La Ripa – Vieste), sponsor Miss Freschezza e Azienda Ognissole.





Nella quarta squadra un gemellaggio di sindaci provenienti dai due capi opposti di Puglia: Michele Merla primo cittadino di San Marco in Lamis (FG) e Massimo Lecci di Ugento (LE) , affidati rispettivamente ai suggerimenti degli chef Gianvito Matarrese - Evo ristorante - Alberobello, vincitore recentemente della nota trasmissione tv “4 ristoranti”, condotta da Alessandro Borghese, e Domenico Schingaro ( Due Camini, Resort Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano), direttamente da uno dei resort più prestigiosi di Puglia. Per loro le aziende supporter saranno Vee Taste Urban e Azienda agricola Racemus.





Nella quinta squadra il sindaco di Bari e presidente nazionale dell’ANCI Antonio Decaro , con lo chef tutor Gianfranco Palmisano (Gaonas Officine del Gusto - Martina Franca) sarà in squadra con Domenico Nisi , sindaco di Noci (BA) con lo chef Antonio Bufi (Le Giare - Bari). Abbinati all’ultima squadra Masseria La Lunghiera azienda agricola biologica e la Antica Panetteria Fùlgaro. Main sponsor saranno pastificio Cardone di Fasano e Spirito Contadino di Cerignola .

Non in gara ma sicuramente protagonista di una performance a sorpresa sarà “il sindaco di Puglia”, Michele Emiliano , affiancato dal volto noto della tv Palma D’Onofrio , Maestra di cucina per più edizioni ne La Prova del Cuoco di Rai Uno. Partner sponsor saranno Pastificio Marella e Salumificio Santoro.

5 squadre agguerrite che ce la metteranno tutta per vincere . Due i premi previsti, uno speciale alla memoria del fondatore e governatore dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia , Mario Giorgio Lombardi , scomparso di recente, e l’altro premio 2.0 rivolto ai video che gli chef hanno prodotto, per invitare il pubblico alla kermesse gastronomica, che è diventato virale sui social.





Prima dell'estrazione la presentazione della menifestazione è stata fatta alla presenza del neo Assessore regionale all'ambiente Filippo Caracciolo del sindaco della città di Capurso, Francesco Crudele , del vice-sindaco e Assessore alle Politiche culturali del Comune di Capurso, Michele Laricchia , e dell'ideatore e direttore artistico della kermesse gastronomica Sandro Romano .

"Sindaci, ai Fornelli!", è stato ricordato, è sì una manifestazione con un’anima ludica, ma anche con un’attenzione particolare al lo spirito solidale, poiché prevede - anche per quest’anno - uno scopo benefico. I proventi della raccolta fondi saranno devoluti a Centro Casa CE.D.I.S. onlus, centro diurno socio-educativo riabilitativo rivolto a persone diversamente abili.

L’ assessore Filippo Caracciolo, portando il saluto della Regione Puglia, ha sottolineato: “Il buon umore legato alla solidarietà, espressi da questo evento, sono senz’altro gli elementi per il mio miglior esordio in rappresentanza della Regione. I sindaci ci mettono sempre la faccia e saranno i protagonisti di una iniziativa che punta ad attirare l’attenzione sulle eccellenze gastronomiche pugliesi”.

Il sindaco di Capurso, Francesco Crudele , padrone di casa lunedì 24 luglio, ha ribadito entusiasta come "Questa manifestazione abbia da sempre avuto l’attenzione delle istituzioni e di Michele Emiliano, quando ancora era sindaco della città di Bari, e sia un modo per trasmettere un messaggio positivo. Oltre allo scopo benefico, infatti ciò che emerge è che i sindaci formano una rete qualificante della nostra terra, tant’è che ci sono primi cittadini in rappresentanza di tutte le province pugliesi, dal Gargano al Salento".

"La gara gastronomica è un modo simpatico e anche autoironico per i sindaci di mettersi in gioco, cosa che fanno ogni giorno affrontando delle sfide, e questa è una ulteriore sfida, con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia e le eccellenze locali anche dell’entroterra pugliese. Non solo turismo con le punte di diamante che tutti quanti conoscono - ha concluso il primo cittadino - ma valorizzazione delle straordinarie eccellenze del territorio interno della Puglia.





Sandro Romano , inventore del format e direttore artistico della kermesse gastronomica, ha svelato invece che l’idea del format sia nata davvero in maniera estemporanea parlando con gli amministratori di Capurso, ormai cinque anni fa! Una manifestazione - ha continuato - che nel tempo è cresciuta molto e che è veicolo di promozione del territorio pugliese, della cucina tradizionale, magari rielaborata dalle mani sapienti degli chef.

Il messaggio è ludico, di gioco, il fatto di mettere insieme sindaci e chef è per creare un momento di spettacolo, al di fuori della vita istituzionale che gli amministratori hanno. Per me che frequento il mondo della ristorazione e della gastronomia - ha precisato Romano - avere in gara tanti cuochi di alto livello che portano avanti il nostro made in Puglia è motivo di orgoglio e direi anche di onore.





L’allestimento e il supporto tecnico delle postazioni di lavoro dei sindaci sarà a cura dell’ Azienda Matarrese srl di Alberobello , il supporto organizzativo verrà curato da Eccelsa- Istituto di Alta Formazione del Gusto di Alberobello . Il servizio di sala per la giuria sarà a cura degli alunni del I.I.S.S. Consoli - Pinto, Castellana Grotte.

U na gara avvincente e divertente che potrà contare su Antonio Stornaiolo come maestro di cerimonia e "chef orchestratore" della serata.

(gelormini@affaritaliani.it)

