Smoove & Turrel in concerto a Bari per i 10 anni di carriera

La band inglese 'Smoove & Turrell' festeggia a Bari dieci anni di carriera. Dal Nord Est del Regno Unito i pesi massimi del soul, con cinque album all’attivo per l’etichetta indipendente Jalapeno Records, una lunga lista di singoli in rotazione nelle radio di tutto il mondo, concerti in tutti i continenti, saranno in concerto sabato 9 febbraio alle ore 22 al Garage Sound (via Mauro Amoruso), locale del capoluogo pugliese scelto da Bug, che organizza la terza ed ultima tappa italiana della band, che si esibirà nei giorni precedenti solo a Milano e Napoli.

Celebrare 10 anni di vita per una band oggi è cosa rara, tanto più se coincide anche con la release n. 300 della Jalapeno Records, un doppio LP con vinile color ottone: con i più grandi successi di Smoove & Turrell.

18 tracce prese dai 5 album precedenti e 2 brani inediti per questa preziosissima versione, che è un autentica chicca di Northern Funk dall'inizio alla fine. Vi sono raccolti i brani più popolari di questi 10 anni da "Slow Down", "Beggarman", "In Deep", "Have Love", "You Could've Been A Lady" fino alle ultime due gemme inedite ovvero un riadattamento ad opera di Smoove di "I'm a man" dei favolosi The Spencer Davis Group, un must dei loro concerti da tempo, ma finora mai registrata in un album ed un secondo brano dal titolo "Give it Back", firmato Smoove & Turrell, pieno di Soul con liriche significative come il ritornello "We love the ones who give it back" e che si può dire sia il manifesto di questi 10 anni.

Smoove and Turrell sono una ventata d’aria fresca, totalmente differenti dai soliti cliché delle band soul contemporanee. Con il loro primo album “Antique Soul” (Jalapeno Rec,-2009), hanno sferrato i primi colpi mettendo a segno 3 singoli degni di nota come “I Can’t Give You Up”, “You Don’t Know” e “Beggarman”, guadagnandosi 2 dischi della settimana su Radio BBC 2, e la loro prima playlist nazionale su BBC 6music. Il 7 pollici originale della bomba northern soul “I Can’t Give You Up” viene ancora scambiato attualmente dai collezionisti sulla rete per circa 160 sterline. Da qui il passo verso i palchi dei primi grandi festival come il Glastonbury e Big Chill è stato breve.

In Italia hanno all'attivo 6 tour e memorabili performance negli ultimi 5 anni, tra cui spiccano: la Popcorner Night nel 2015 dove infiammarono gli studi Rai di via Asiago a Roma, e ancora nella capitale club culto come il Lanificio 159, e poi il Nabilah a Napoli, il Festival Internazionale Castel dei Mondi ad Andria. Oggi ritornano sulle scene con il loro quinto album in studio "Mount Pleasant".

Subito dopo il concerto di Smoove & Turrel, si alterneranno ai giradischi: Cloud Danko e Vito Santamato from Black Vibrations e Andrea Fiorito (Soul Club). Amanti del vinile, instancabili ricercatori di groove, proporranno un mix di soul, funk, afro, rap, disco.