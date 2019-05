'Space Cybersecurity for smart cities' conviene investire in Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è intervenuto al workshop sulla global Space economy “Space cybersecurity for smart cities”, promosso dal Distretto tecnologico aerospaziale, in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana.

“Lo Spazio ci dà la possibilità di fare tantissime cose, anche molto semplici e altre molto complicate - ha detto Emiliano - per esempio ci consente di gestire le automazioni urbane: alzare o abbassare una sbarra, sorvegliare un tram, verificare la sicurezza del trasporto pubblico, registrare ciò che avviene in una città, quartiere per quartiere, selezionando, grazie a dei software, anche le azioni che possono essere considerate pericolose oppure no. E naturalmente questa immensa possibilità è anche un grande rischio: ecco perché serve la cybersecurity, perché chiunque potrebbe entrare in un sistema e azionare quella sbarra o quel meccanismo automatico, spegnere una telecamera o accenderla a seconda di un piano che potrebbe colpire la sicurezza delle persone. Oggi ci stiamo occupando di questo".

"In Puglia esistono università, il politecnico, aziende - una su tutte la Angel - che progettano i satelliti che mandiamo in orbita, ma che secondo me - ha aggiunto Emiliano - sono in grado di dare una mano nelle applicazioni che, dalla tecnologia spaziale, possono ricadere sulla nostra vita quotidiana. La Puglia si propone come il luogo ideale per attirare scienziati, investitori, manager per realizzare qui, dove la bellezza è dappertutto, un sistema industriale sicuro, che non inquina, che mantiene le eccellenze e i giovani".

"Stiamo facendo uno sforzo grandissimo in questo campo - ha sottolineato ancora Emiliano - un lavoro che forse non si vede ma che va fatto, perché il futuro si programma. Altrimenti arriva lo stesso ed arriva a modo suo”.

Tutto pronto anche per la Conferenza internazionale “Grottaglie Spaceport for Europe”, in programma all’Aeroporto di Grottaglie, giovedì 30 maggio, a cui parteciperanno lo stesso Michele Emiliano e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino.

"Abbiamo fortemente voluto questo questa Conferenza perché si tratta - spiegano Borraccino ed Emiliano - di un evento di presentazione e di confronto sull’importanza dell’Aeroporto di Grottaglie, designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale unico spazioporto in Italia, per lo sviluppo della 'space economy' in Europa".

La Conferenza internazionale è stata organizzata da Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta) ed Ente nazionale per l’Aviazione Civile (Enac).

L’evento, previsto dal Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020, è organizzato nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell’aerospazio in Puglia, sottoscritto ad aprile 2019 tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale, ed è cofinanziata con risorse del Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.

