Sparatoria a Bitonto, la condanna di Mons. D'Urso

"La duplice sparatoria a Bitonto turba profondamente in queste ore la cittadinanza - ha dichiarato il Vicario Episcopale Bitonto-Palo, mons. Alberto D'Urso - e in particolare la comunità ecclesiale che in questi giorni in tutte le chiese ha fatto echeggiare il messaggio angelico sulla Grotta di Bettlemme: "Pace in terra agli uomini che Dio ama" e che si appresta a celebrare la Giornata Mondiale della Pace, "Uomini e donne in cerca di pace".





"In particolare sotto i colpi d'arma è finita una vittima innocente Anna Rosa Tarantino", ha aggiunto mons. D'Urso, "La comunità ecclesiale esprime la sua solidarietà ed è vicina alla famiglia Tarantino e prega perché il suo sangue innocente porti a conversione gli autori della sparatoria e quanti sono protagonisti della malavita organizzata "detentrice di un potere iniquo"(Papa Francesco)".

"Per queste persone viene espressa la più ferma condanna - ha ribadito mons. D'Urso - che contrasta fortemente con le tradizioni umane,culturali e cristiane di Bitonto e con il Vangelo .Alla famiglia della defunta Anna Rosa si esprime ogni solidarietà e possibile vicinanza".

