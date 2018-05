'Sportiva... MENTE - L'utopia possibile' Il disagio tra entusiasmo e buonumore

Tutto pronto per la 10^ edizione di “Sportiva…MENTE - L’utopia possibile”, la manifestazione organizzata dal Centro di Salute Mentale di Troia della ASL Foggia, in collaborazione con l’associazione “Tutti in volo”, con i comuni di Troia e Lucera, col GAL “Meridaunia” di Bovino e con la Pro Loco di Troia.





‘Sportiva…MENTE’, dal 9 al 12 maggio a Troia e a Lucera, è l’appuntamento con un articolato programma di attività volte a combattere l’esclusione sociale e le condizioni di estrema fragilità di donne e uomini in situazioni di disagio psichico.

“Sportiva…MENTE è un fiore all’occhiello per questa Azienda - sottolinea il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla - ed è un appuntamento che tutti aspettiamo e viviamo con entusiasmo, perché credo davvero che funga da trait d’union tra la riabilitazione e il reinserimento sociale nonché, mi auguro, lavorativo”.

Avvio il 9 maggio, a Troia, alle ore 9,00 con la sfilata - lungo c.so Regina Margherita - di tutti i gruppi partecipanti. A cui seguirà, presso il centro giovanile “Papa Giovanni Paolo II” (parrocchia di San Secondino), la Cerimonia inaugurale con il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle scuole e dell’intera comunità cittadina.





Naturalmente il grande protagonista di “Sportiva…MENTE” resta lo sport. E in particolare il consueto torneo internazionale di “Calcetto a 6”, che si svolgerà dal 9 al 12 maggio presso il centro sportivo “Casanova” di Lucera. In gara, squadre costituite da operatori e fruitori dei servizi di tutela della salute mentale, provenienti da più parti d’Italia, da paesi dell’Unione Europea e anche Extra-comunitari.





Diverse le iniziative enogastronomiche e numerosi gli spettacoli, diventati un vero e proprio ‘jolly’ della manifestazione. A tal proposito, l’11 maggio, dalle ore 19,00, a Troia, le piazze adiacenti la Basilica Cattedrale saranno animate dalla “Corte dei Miracoli”, il mercato degli scambi e della partecipazione, con stand espositivi e percorso enogastronomico a cura di associazioni e cooperative locali.

La serata sarà allietata dallo spettacolo di piazza con la seconda edizione de “L’Altra Corrida” - dilettanti allo sbaraglio”, con la partecipazione straordinaria dell’attore, cabarettista e personaggio televisivo Uccio De Santis, che è anche testimonial dell’intera manifestazione.

Il 12 maggio, dopo la disputa delle finali delle varie competizioni, a Troia alle ore 12,30, si svolgerà la sfilata festosa di tutti gli automezzi coinvolti, per salutare la cittadinanza prima della chiusura dell’evento.





Da alcuni anni “Sportiva…MENTE” è entrato nelle scuole, allungando i riflessi e l’eco del progetto con successo. Quest’anno, tra gennaio e aprile, gli operatori hanno tenuto incontri formativi e informativi presso il Liceo artistico “Perugini” di Foggia e presso la Scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Virgilio - Salandra” di Troia: con l’obiettivo di aprire un dibattito tra alunni adolescenti sulle problematiche correlate al disagio psichico e sulle tematiche dell’accoglienza e della solidarietà, cercando di superare ogni forma di pregiudizio.

“Ringrazio tutti i nostri collaboratori – tiene a ribadire Piazzolla - e in particolare Giuseppe Pillo, per la grande passione e l’entusiasmo con cui da dieci anni organizza questa iniziativa che conferma di essere una straordinaria opportunità di integrazione sociale e ed uno strumento sorprendente di cambiamento”.

(gelormini@affaritaliani.it)