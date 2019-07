Stefano Bronzini è il neo Rettore dell'Università degli Studi di Bari A. Moro

Stefano Bronzini è il nuovo Rettore dell'Università di Bari. Alla carica di “Magnifico” il professor Bronzini c’era già andato vicino in occasione del ballottaggio che portò Antonio Uricchio alla guida dell’Ateneo barese.

Professore di Letteratura inglese e direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e culture comparate (LeLiA), Stefano Bronzini ha vinto (con il 54% dei voti) il ballottaggio con Roberto Bellotti, direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica.

"La prima sfida che ci aspetta - ha dichiarato il neo Rettore - è costituire uno staff perché lavori per 'Horizon Europe 2021-2027', il Programma Quadro Europeo che metterà a disposizione un budget di circa 100 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione”.

“Inoltre - ha sottolineato Bronzini - sarà necessario intervenire subito sulle questioni regolamentari e sullo Statuto, in linea con quanto si è cercato di fare negli ultimi anni. Anche per gli studenti, dovremo lavorare per migliorare i servizi, magari prendendo spunto dalle proposte formulate dagli altri candidati rettori".

Le prime felicitazioni in una nota i consiglieri regionali de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio e Giuseppe Turco: “Auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini. Il mondo accademico potrà contare, ancora una volta, su un autorevole professionista nel solco della costante crescita che ha portato l’Ateneo a scalare le classifiche nazionali per la qualità dell’offerta formativa e a posizionarsi tra i migliori centri di ricerca. Un ringraziamento ad Antonio Uricchio per l’eccellente lavoro svolto e per gli ottimi risultati conseguiti in questi anni”.

In altra nota il deputato barese del Pd, Alberto Losacco, ha dichiarato: “Congratulazioni al nuovo Rettore dell’Uniba, Stefano Bronzini, per essere stato eletto con il sostegno di tutte le componenti del mondo accademico, dai docenti, ai rappresentanti degli studenti, al personale amministrativo.”

“E' importante e condivisibile - ha proseguito Losacco - l'invito all'unità che ha fatto non appena proclamato nuovo Rettore. Da deputato del territorio sono a sua disposizione per qualsiasi necessità di raccordo tra livelli istituzionali. Uniba è una delle più grandi comunità accademiche del Paese, che esprime tante eccellenze sul fronte della ricerca e della formazione, con preziose e consolidate proiezioni anche a livello internazionale. Una lunga e gloriosa storia che, con l’elezione di Bronzini, sono certo saprà continuare al meglio, per una Università sempre più centrale per la crescita culturale, civile ed economica del territorio e di tutto il Mezzogiorno."

(gelormini@affaritaliani.it)