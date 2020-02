Stefàno (Pd): 'Banca del Sud indispensabile per la crescita'

Il senatore Dario Stefàno, vicepresidente del gruppo del Pd, commenta l'approvazione del decreto per la salvaguardia di Banca Popolare di Bari: "Il decreto sulla Popolare di Bari, che è stato appena convertito in legge dal Senato, è una risposta seria alle criticità del sistema bancario del Sud, con lo scopo di realizzare una banca di investimento per sostenere le imprese e quindi l'occupazione".

"Al di là delle responsabilità gestionali, che pure vanno ricercate e perseguite nella storia della Popolare di Bari - aggiunge Stefàno - il provvedimento ristabilisce un quadro di chiarezza e rassicura e tutela i risparmiatori, restituendo al Mezzogiorno credibilità ed operatività necessarie ad una struttura fondamentale per lo sviluppo e la crescita".

"Sono del parere - conclude Stefàno - che il Decreto Popolare Bari sia anche una risposta a criticità del sistema Roma" .

