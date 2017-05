Stilo App, parrucchiere a portata di click in Salento

L’acronimo nasce dalla fusione delle iniziali dei due fondatori, Lorenzo e Tiziano Santoro, due giovani hair stylist salentini dallo spirito rivoluzionario: dalla loro creatività e dalla loro voglia di fare nasce STILO APP, l’applicazione che porta un parrucchiere professionista a domicilio.





Disponibile su Google Play, e prestissimo anche su Apple Store, l’applicazione è pensata per offrire un servizio su misura per chi è sempre in viaggio o per chi, per questioni di tempo, ha necessità di un parrucchiere in giorni e orari predefiniti.

Nata dall’esigenza di offrire un servizio "capillare" e al contempo strutturato ed efficiente, Stilo App rappresenta anche una valida alternativa all’annosa questione del lavoro nero a domicilio, sdoganando un’idea imprenditoriale nuova e altamente operativa.





Scaricabile direttamente sullo smartphone l’app, dal template accattivante e dal funzionamento efficace, permette di prenotare comodamente da casa propria una serie di servizi da coiffeur, scegliendo liberamente l’ora desiderata in piena libertà: un servizio cucito completamente su misura dell’utente, che può usufruire di un parrucchiere professionista nella riservatezza di casa propria. Iscrivendosi direttamente sulla piattaforma con indirizzo e-mail o tramite Facebook, bastano pochi e semplici passaggi per scegliere il servizio di hairstyling desiderato, sia per uomo che per donna, su tutto il territorio nazionale all’indirizzo, al giorno e all’ora desiderati.

Un nuovo modo di concepire il lavoro del parrucchiere a domicilio, per un’idea vincente che rappresenta anche un nuovo modo di fare impresa.

