'Street Food Contadino' il gusto di mangiare in strada all'italiana

Tutti pazzi per lo street food, ma quello all’italiana! Quello fatto con materie prime di eccellenza, che caratterizza il gusto del mangiare in strada con le diverse tipicità regionali. Per cui, il 2018 prende il via, anche in Italia, con il primo appuntamento dedicato allo Street Food Contadino, che si terrà a Bari martedì 16 gennaio, nella sede dell'Istituto alberghiero "A. Perotti": col concorso di cucina creativa “Vincotto&Lode”.





Attraverso questo strumento, saporito e di alta formazione, Slow Food scende in campo e porta le sue specialità direttamente nelle cucine delle più importanti scuole alberghiere di Puglia e Basilicata. La novità è che, la competizione, non riguarderà solo chi studia per diventare cuoco. La competizione riguarderà, all’insegna della mixology, anche gli allievi di sala con una gara di cocktails guidata dal guru del settore: il gustosofo Michele De Carlo, Master of Food Slow Food.

Un progetto innovativo, ideato dalla Comunità del Cibo Terra Madre Vincotto Primitivo, in collaborazione con l’IPSSAR. 'A. Perotti' di Bari, I.I.S.S. “Galilei-Costa” - Lecce, e patrocinato dalla Regione Puglia - Assessorato alla Formazione, nonché da Confesercenti. Il Concorso è dedicato allo Street Food, all’indomani della Manovra del Governo che il 20 dicembre 2017 ha dato il via anche in Italia a questo settore.

Da un panino con il “salame” di pesce e il pomodoro fiaschetto sottolio di Torre Guaceto, a una puccia con crema di farina di ceci di Zollino e salame della valle d’Itria, fino a uno stuzzichino al cartoccio con patate novelle e vincotto: ci sarà da leccarsi i baffi. Perché i micro produttori Slow Food pugliesi, all’indomani del Laboratorio di cucina creativa di Vincotto&Lode, condivideranno sul web le ricette dei primi classificati fra le 8 scuole di Puglia, Basilicata e Lombardia che scenderanno in campo.





Il Concorso Vincotto&Lode è itinerante. Dopo Lecce e Brindisi, arriva nel capoluogo regionale della Puglia. Finora ha coinvolto nella prima edizione Paolo Marchi - uno dei più noti gastronomi italiani, e nella seconda edizione Antonella Ricci - Stella Michelin da oltre 30 anni.

Nel paniere della collezione di prodotti Slow Food, spiccano quelli della Comunità del Cibo di Melissano, a partire dal Vincotto Primitivo di Terra Apuliae, Al quale già manda un segnale d'intesa - per un gioco di sponda territoriale, in vista dell'approdo in Daunia - il "Pan di Puglia" della Pasticceria Casoli di Troia (Fg) - la creacritrice de 'La Passionata' - col suo dolce di farina rimacinata, oilio EVO, marmelltata di fichi, vincotto da mosto di Nero di Troia, cioccolato fondente, fichi secchi e mandorle di Puglia.





Per gli allievi di sala, la mixology per i cocktails prevede, oltre alla gamma del Vincotto ispiratore del Concorso, gassosa, tonica, ginger di Chiurazzi (Calimera - Le) e grappa, brandy, gin di Bonaventura Maschio (Gaiarine – TV). Per info www.concorsovincottoelode.it.





La Commissione che giudicherà i piatti in Concorso per la gara di cucina creativa di Vincotto&Lode 2018:

SPECIAL GUESTS:

- Federico Trotta, founder Streeat European Food Truck Festival

- Alessandro Marchese, founder Marchese on wheels

Da EURO – TOQUES ITALIA:

- chef Onofrio Terrafino, delegato regionale Puglia

Da ASSOCUOCHI BARESI:

- chef Franco Lanza, presidente ACB (Ass. Cuochi Baresi)

Il GUSTO AL FEMMINILE:

- Rosangela Colucci, dirigente scolastica I.I.S.S. Perotti (Bari), coordinatrice Istituti Alberghieri di Puglia

- Antonella Millarte, curatrice della “Guida al Buongusto di Puglia e Basilicata” (Edisud Spa)

Il GUSTO AL MASCHILE:





- Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia Formazione e Lavoro

- Michele Di Carlo, gustosofo e Master of food Slow Food

- Marcello Longo, consigliere della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus

- Daniele Caldarulo, ambassador Metro accademy

La SCIENZA NEL PIATTO:

- Gianluigi Cesari, direttore scientifico Nepri (start up Innovazione e divulgazione ricerca in agricoltura) - CIHEAM – Bari,

Luigi De Bellis, direttore del DiSTeBA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali) - Università del Salento

Il BLOG CHE PORTA LA PUGLIA IN PADELLA

Mara Battista, direfaregustare





Gli allievi arriveranno da: IISS "Consoli-Pinto" di Castellana Grotte (BA), IISS "E. Morante" di Crispiano (TA), IIS "L. Einaudi" di Cremona, IISS "G. Salvemini" di Fasano (BR), IIS "Einaudi - Grieco" di Foggia, IIS "G. Gasparini" di Melfi (PZ), IPSSAR Alberghiero di Molfetta (BA), IPSSEOA Otranto (LE) mentre l’IPSSAR "A. Perotti" di Bari che, ospiterà l’evento, sarà fuori dalla competizione. Il Concorso ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e della Confesercenti Metropolitana Terra di Bari.

--------------------------------------





IL PANIERE DI TIPICITA’ & LE CONTAMINAZIONI DI “VINCOTTO&LODE”

Dalla Slow Food Comunità del Cibo Vincotto Primitivo:

Terra Apuliae (Melissano - Le): vincotto (balsamico, ingentilito, glassa, cuettu), composta di cipolle al vincotto Offishina (Matino - Le): “salame” e insaccati di pesce Birrificio B94 (Lecce): Cassarmonica, birra artigianale fermentata con vincotto

Dalla Slow Food Comunità del Cibo Legumi di Zollino:

Calo&Monte (Zollino - Le): farina di ceci

Dalla Slow Food Comunità del Cibo dell’Alto Salento:





caseificio Lanzillotti (S. Vito dei Normanni - Br): caciocavallo

Dal Presidio Slow Food pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto:

Calemone (Torre Guaceto - Br): semisecco

Con ingredienti Made in Puglia:

Base pizza U-Tub (Gravina in Puglia – Ba): pucce Salumificio Santoro (Cisternino - Br): wurstel artigianale, salame casareccio Vizzino (Minervino - Le): pomodori secchi, caponata Salentina, filetti di peperoni e melanzane, zucchine secche

MIXOLOGY – PER I COCKTAILS, oltre al Vincotto

Chiurazzi (Calimera - Le): gassosa, tonica, ginger Bonaventura Maschio (Gaiarine - TV): Prime Uve Bianche, Gentlmate bianco (brandy), Botran reserva blanc, Barmaster gin, Mezcal&Spadin, Gin puro + (spray)

(gelormini@affaritaliani.it)