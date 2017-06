Supewelter, titolo italiano Lezzi vs Bevilacqua

Presentato nella sala giunta di Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, l’incontro di pugilato del barese Francesco Lezzi in programma sabato 10 giugno, a Roma. In palio il titolo italiano della categoria Superwelter: l’atleta, sopranominato il gladiatore del Libertà, sfiderà infatti il campione in carica Vincenzo Bevilacqua nello Stadio del Baseball all’interno del centro sportivo “Giulio Onesti”.





“Vincere il titolo italiano Superwelter - ha spiegato Francesco Lezzi - rappresenta davvero il mio sogno nel cassetto, dopo la delusione patita ad Andria nel gennaio scorso, quando fui sconfitto ai punti. E per realizzarlo, attaccherò il mio avversario a testa bassa sin dai primi round dell’incontro. Tra l’altro, sono abituato a combattere fuori casa, perciò sono molto ottimista. Sarà per me un onore portare i colori pugliesi in giro per l’Italia”.





“L’amministrazione - ha dichiarato Pietro Petruzzelli - appoggia con orgoglio il percorso intrapreso da Francesco, perché è un figlio della nostra città. E la sua storia dimostra come, per praticare sport a certi livelli, non occorre essere nati in determinati luoghi. Ci stiamo attrezzando per sostenere ulteriormente l’attività pugilistica di Francesco e siamo pronti ad ospitarlo dopo l’incontro di sabato prossimo a Roma, per festeggiare la sua vittoria e quella di un’intera squadra”.

