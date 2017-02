S.Valentino veste l'arancio degli agrumi a Vico G.co

Per San Valentino Campagna Amica colora di….agrumi il centro storico di Vico del Gargano (Foggia). Balconi, piazze, corti di uno dei Borghi più belli d’Italia e soprannominato il paese dell’amore, saranno abbelliti con arance e limoni Femminello del Gargano per la festa degli innamorati. Colori e profumi inebrianti che esploderanno nel Mercato di Campagna Amica domani 14 febbraio nel centro storico di Vico, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.





I profumi dei prodotti a KM0 rendono più stuzzicante anche la cena di San Valentino, che resta un appuntamento irrinunciabile per molte coppie, nell'incanto di Vico a picco sull'Adriatico. Qui non c'è spazio per le spezie esotiche proventineti dall’estero, qui la terra è ricca di alternative naturali sperimentate nei secoli, di generazione in generazione. Dal peperoncino al sedano, dallo zafferano al miele e al finocchietto selvatico: elisir naturali dell'amore, ai quali sono attribuiti dalla tradizione straordinari poteri stimolanti, in alcuni casi addirittura confermati da prove scientifiche.

In Terra di Puglia le curiosità e le scoperte vanno dal "cinipi", verdura simile alla cima di rapa: incrocio tra cicoria e asparago e il "verrùch", insalata verde leggermente amarognola, di dimensione ridotta rispetto alla norma, ma secondo credenze locali dotata di forti poteri afrodisiaci.





Ma anche lo zafferano sta allargando la sua presenza, con una coltivazione che si sta diffondendo soprattutto in provincia di Foggia. Un prodotto delicato e prezioso, per cui occorrono 100 fiori grandi o 200 piccoli per ottenere un grammo di prodotto.





E per i più… coraggiosi anche i tradizionali aglio e cipolla, che sono considerati alternativa naturale al Viagra, per i componenti in essi concentrati, simili al principio attivo - secondo alcuni studi - contenuto nelle pilloline blu.

"Molti di questi prodotti - conclude la Coldiretti - possono essere gustati nelle ricette dei piatti più tradizionali serviti dagli agriturismi oppure, per chi preferisce passare tra le mura domestiche la notte più romantica dell’anno, acquistati nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica".

