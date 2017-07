Svimez, il Sud cresce mentre la Puglia resta ferma un giro

Per SVIMEZ si consolida la crescita del Sud nel 2016 ma il Mezzogiorno, agli attuali ritmi, recupererà i livelli pre crisi del 2008 10 anni dopo il Centro-Nord. La Puglia resta ferma causa frenata dell'agricoltura. Questa la sinteso delle Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2017 presentato dal Presidente della SVIMEZ Adriano Giannola e dal Vice Direttore Giuseppe Provenzano, alla presenza del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.





Presentate anche le previsioni per il biennio 2017 e 2018, con l'illustrazione dei principali andamenti dell'economia e della società italiana - disaggregati per il Mezzogiorno, il Centro-Nord e per le singole regioni - contenuti nel Rapporto annuale che uscirà in autunno.

La fotografia risultante dalle Anticipazioni vede le regioni del Mezzogiorno crescere più delle altre nel 2016 ed è la Campania la regione italiana che ha fatto registrare nel 2016 il più alto indice di sviluppo.



Al Sud la crescita del Pil nel corso del 2016 è dell'1%, rispetto a un +0,8% del Centro-Nord, ma quest'anno il Pil dovrebbe aumentare dell'1,1% al Sud e dell'1,4 % nel Centro-Nord, facendo quindi tornare indietro il Mezzogiorno rispetto alle altre zone d'Italia.

Per il 2018 previsto un aumento del prodotto dello 0,9% nel Mezzogiorno e dell'1,2% al Centro Nord. Riparte nel 2016 anche l'occupazione, ma resta l'emergenza sociale. Con questi ritmi di crescita il Sud recupererà i livelli pre-crisi nel 2028, 10 anni dopo il Centro-Nord.





La crescita del Pil del Sud nel 2016 - secondo Svimez - è stata la conseguenza di alcune condizioni peculiari: "il recupero del settore manifatturiero, cresciuto cumulativamente di oltre il 7% nel biennio 2015-2016, e del +2,2% nel 2016, la ripresa del settore edile (+0,5% nel 2016), il positivo andamento dei servizi (+0,8% nel 2016)".

Nel 2017 dovrebbe crescere nuovamente la domanda interna: i consumi totali aumenterebbero dell’1,2% (quelli delle famiglie dell’1,4%) e gli investimenti al Sud del +2%. Si prevede anche una crescita per l’occupazione. (+0,6%).

In Campania un ruolo trainante "l'ha svolto l'industria, grazie anche alla diffusione di Contratti di Sviluppo, ma ha potuto altresì beneficiare del rafforzamento del terziario nell’ultimo anno, frutto prevalentemente del positivo andamento del turismo”.



Subito dopo la Campania, "la Basilicata continua ad andare bene, è la seconda regione del Mezzogiorno e una delle prime d'Italia, anche se rallenta la crescita (da più 5,4% del 2015 a +2,1% del 2016)".

La Puglia "ha molto frenato (+0,7%) rispetto al positivo andamento del 2015, perché è andata male l'agricoltura, che ha un peso notevole nell?economia regionale, e i servizi sono rimasti pressoché stazionari.

A seguire, la Calabria, il cui Pil si è attestato su +0,9%, ha vissuto un’annata agricola particolarmente negativa (-8,9%) mentre ha registrato un andamento favorevole nell’industria (+8,2%), con i servizi (+0,7%) che confermano l’aumento positivo registrato nel biennio precedente.

Anche la Sicilia, che cresce dello 0,3%, sconta nel 2016 gli effetti negativi dell’agricoltura, mentre l'industria (-0,8%) e le costruzioni (-0,5%) stentano a invertire il trend, mentre il settore dei servizi ha un andamento poco più stazionario (+0,4%).

, mentre l'industria (-0,8%) e le costruzioni (-0,5%) stentano a invertire il trend, mentre il settore dei servizi ha un andamento poco più stazionario (+0,4%).

Così come l'Abruzzo, il cui Pil nel 2016 è negativo (-0,2%), registra un forte calo dell’agricoltura e nella regione subisce una pesante battuta d’arresto l’industria, attestandosi su -2,2%, il che denota una severa contrazione della produzione industriale regionale. Il Molise regge sostanzialmente il ritmo di crescita dell’anno precedente, (+1,6%), trainato soprattutto dalle costruzioni e, anche se in misura molto minore, dai servizi.



La Sardegna, pur se con ritardo rispetto al resto delle regioni meridionali, esce nel 2016 dalla fase recessiva e riprende a respirare, ottenendo per la prima volta un aumento del Pil (+0,6%) dopo l'andamento negativo del prodotto sia nel 2014 che nel 2015, grazie soprattutto all'industria.



Infine può considerarsi terminata nel 2015 la fase di accelerazione della spesa pubblica legata alla chiusura della programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Per scongiurare la restituzione delle risorse comunitarie, nel 2016 c’è stata una severa contrazione della spesa pubblica in conto capitale, che nell’anno ha toccato nel Sud il punto più basso della sua serie storica: appena 13 miliardi, pari allo 0,8% del Pil.

Per scongiurare la restituzione delle risorse comunitarie, nel 2016 c’è stata una severa contrazione della spesa pubblica in conto capitale, che nell’anno ha toccato nel Sud il punto più basso della sua serie storica: appena 13 miliardi, pari allo 0,8% del Pil.

Tra i primi commenti ai dati forniti da Svimez quello sarcastico e amaro di Luigi d'Ambrosio Lettieri (Direzione Italia): "Se non ci fosse da piangere, verrebbe da ridere! Proprio nelle Regioni - a partire dalla Puglia - che avevano fatto dei settori indicati dalla Svimez nel Rapporto dello scorso anno (rigenerazione urbana, energie rinnovabili e biomasse, industria culturale, politiche giovanili, tra gli altri), il loro fiore all’occhiello".

"Sarebbe utile capire - aggiunge Lettieri - come sono state utilizzate le risorse, se questi sono i risultati. Considerato che proprio la Puglia è tra le regioni che frena, con agricoltura e servizi al palo. Da tempo poniamo il problema del lavoro e della necessità di realizzare un grande piano straordinario per l’occupazione, per la lotta alla povertà e il taglio delle tasse e della spesa improduttiva. La risposta sinora è stata aria fritta. È emergenza sociale”.



Mentre Dario Stefàno, capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama, commenta così le anticipazioni del Rapporto sul Mezzogiorno del 2017 di Svimez: "All'interno di un quadro in cui la ripresa va consolidandosi un po' in tutto il Mezzogiorno, spiace leggere della frenata della Puglia, rispetto al positivo andamento del 2015. Dispiace ancor di più apprendere che la causa viene identificata in un rallentamento dell'agricoltura, comparto che ha un peso rilevante nell'economia regionale e che continua ad essere strategico motore di sviluppo economico”. “Anche alla luce della lettura dei dati - prosegue Stefàno - sarebbe imperdonabile se si vanificassero gli sforzi operati dal sistema agricolo pugliese, che negli anni durissimi della crisi globale ha saputo prendere la rincorsa, spiccando un volo carico di auspici e di prospettive e che ora fa i conti con una dolorosa battuta d’arresto”.

