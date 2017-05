Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni per chiedere un incontro teso alla riapertura di un tavolo sulla questione TAP e approdo a Melendugno, anche alla luce della battaglia di sensibilizzazione che l'oncologo salentino, Giuseppe Serravezza, ha deciso di portare avanti con lo sciopero della fame e della sete.





Uno sciopero sospeso - solo per la parte acqua - dopo l'incontro col Governatore pugliese e l'invio della nota al Premier, nonché per seguire i 94 sindaci no Tap, che hanno deciso di andare a Roma giovedì 11 maggio. Dato che l'incontro tra Emiliano e Gentiloni, a margine dell'Assemblea Nazionale del PD, pare non abbia soertito alcunché a proposito.





Giuseppe Serravezza è il direttore scientifico della Lega Tumori di Lecce, ​e per le sue condizioni di salute l'allarme è alto, soprattutto tra i suoi familiari: “Qui c’è un uomo che sta rischiando la vita, per dare voce a un territorio intero che vuole decidere il proprio futuro”, dice la famiglia del medico in un appello rivolto sia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al Premier Paolo Gentiloni.

L'oncologo ha perso dodici chili, fa fatica a parlare, la funzionalità renale risulta alterata, così come è appesantita quella muscolare, costringelo a letto. I figli Flavia e Antonio e la moglie Enza attaccano politica e insensibilità diffusa: "Ne risponderete alla vostra coscienza. Noi vi chiediamo col cuore in mano di mettere da parte veleni, beghe politiche e risentimenti personali. Quando un cittadino chiede ascolto, quando 94 sindaci chiedono ascolto e un intero territorio alza la voce, voi politici avete il dovere di chinare il capo e ascoltare. Ignorare il grido di dolore di questa terra non vi porterà lontano!”.

