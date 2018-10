TAP, il sindaco Marco Potì invita al sit-in di protesta a San Foca

Marco Potì, il sindaco di Melendugno (Le), diffonde un video per invitare al sit-in di protesta a San Foca, dopo le dichiarazioni del governo sull'ineludibilità della realizzazione della TAP in quell'area.

"Invitiamo tutti i cittadini, associazioni, movimenti, sindaci ed amministratori a partecipare lunedì 28/10/2018 - a partire dalle ore 10,30 - alla manifestazione che si terrà nei pressi della torre costiera di San Foca, per continuare a dire il nostro No alla Tap", è l'appello del primo cittadino di Melendugno.

"Faccio appello al coraggio, all’orgoglio e alla volontà di tutti voi - continua Potì - considerato che nè il Governo nè i suoi rappresentanti ne hanno avuto, nascondendosi dietro valutazioni tecniche, che lasciano inalterati dubbi e criticità e dietro a fantomatici danni e penali, tutti da dimostrare".

Anche Michele Emiliano interviene con una sua dichiarazione postata sul proprio profilo Facebook: "Avere contro Renziani, Calendiani e M5S tutti uniti a favore di Tap e Ilva non ha prezzo. La delusione che provo per il voltafaccia del M5S su Ilva/Tap è davvero devastante".

E poi rincara: "Bugiardi e spregiudicati nel dire agli italiani: “che volete? Non sapevamo che c.... stavamo a dì”. E hanno anche consegnato i nostri voti progressisti alla Lega Nord. E adesso Calenda e compagni - conclude Emiliano - mi vogliono pure cacciare dal #PD.Abbiamo fatto male a fidarci di voi, siete senza coraggio e ipocriti come quegli altri".

(gelormini@affaritaliani.it)