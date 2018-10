TAP, Pagliaro (FI): 'E' solo un tubicino, dicevano...'

Paolo Pagliaro dell'Ufficio di Presidenza Nazionale Forza Italia e Presidente del Movimento Regione Salento, lancia l'ennesimo allarme sul fronte TAP: “Ecco qui, la resa dei conti è iniziata e tutte le chiacchiere e le bugie vengono a galla proprio da quel mare in cui passerà il gasdotto della TAP”.

“Da oggi 5 ottobre fino al 31 dicembre 2018 (ma potrebbero esserci proroghe, è ovvio) - segnla Pagliaro -una zona di mare abbastanza vasta che, secondo le coordinate sull’ordinanza, comprende tutto il tratto da Torre dell’Orso, Torre Specchia Ruggeri incluse le marine di Sant’Andrea, Roca e San Foca, è praticamente blindata: entra in vigore il divieto di balneazione, pesca e navigazione, per consentire alla multinazionale di iniziare i lavori in mare e sarà istallato un palancolato subacqueo fissato a 25 mt di profondità".

"I 5 stelle - continua Pagliaro - dovevano bloccare i lavori in 15 giorni? Bugie e promesse elettorali vergognose; vogliamo parlare del 2011 quando lanciammo per primi l’allarme ma Vendola e co. non sentìrono ragioni? Successivamente abbiamo cercato in tutti i modi di far cambiare il punto di approdo? C’era chi parlava di tubicino… ecco il tubicino; un mare dalla bellezza unica deturpato in maniera irreversibile da una multinazionale che arriva e detta legge".

"Ancora una volta il Salento è stato prima tradito, poi ridicolizzato, e adesso svenduto e deturpato. E siamo ancora all’inizio, questi sono soltanto i lavori di preparazione. Un applauso - conclude Pagliaro - al PD e al Movimento 5 stelle è d’obbligo.Se c’è ancora la possibilità di farlo bisogna fermare tutto: si sta commettendo un errore gravissimo”.

(gelormini@affaritaliani.it)