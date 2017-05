TAP, Pagliaro (FI) a Radio Radicale a sostegno del prof. Serravezza

Paolo Pagliaro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia, è intervenuto telefonicamente alla trasmissione di Radio Radicale condotta da Elisabetta Zamparutti.







Dopo aver parlato del proprio percorso nel Partito Radicale, affermando di avere la tessera fin dal 1980, ha posto l’accento sulle tante battaglie combattute, ricordando gli incontri con Pannella e Berlusconi che gli hanno segnato profondamente la vita; poi ha parlato di neo regionalismo, di Salento, della necessità di avere la regione Salento e dei tanti problemi che affliggono questa meravigliosa terra.

Importante è stato l’appello nazionale che ha lanciato a favore del Prof. Serravezza che oramai è all’11° giorno di sciopero della fame e della sete, ed ha chiesto l’accensione di un faro di attenzione anche da parte di Radio Radicale su questa battaglia che il prof. combatte, rischiando la vita, soltanto per invitare il Governo a riaprire un tavolo di dialogo intorno al gasdotto TAP.

L’appello è stato subito accolto dalla conduttrice e nelle prossime ore si metteranno in contatto con la famiglia Serravezza. Per Paolo Pagliaro la battaglia di civiltà del Dottor Serravezza non può esser lasciata all'impegno del solo oncologo ma, Serravezza, non può rischiare la vita per colpe altrui.