Taranto avanza la sua candidatura ai Giochi del Mediterraneo 2025

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, appena appresa la notizia del via libera da parte del Governo alla candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2025, ha commentato: “Ringrazio il Ministro Lezzi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, con delega allo sport e Cipe, per aver accolto e sostenuto la proposta della Regione Puglia di candidare la Città di Taranto per ospitare i Giochi del Mediterraneo nel 2025”.

“I Giochi del Mediterraneo - ha continuato Emiliano - sono un grande evento di rilevanza mediatica e una grande opportunità di cambiamento di una città splendida come Taranto. I Giochi possono essere il segno di una rinascita che è già in atto e riguarda la cultura, l’economia, le bellezza di un territorio, che rivendica con orgoglio la propria storia e i propri talent"i.

"È un’occasione unica - ha sottolineato il Governatore - per integrare temi fondamentali per il suo futuro sviluppo, quali l’accessibilità e la connessione delle infrastrutture di trasporto (porto, aeroporto, viabilità e rete ferroviaria), i processi di rigenerazione urbana, bonifica ambientale e valorizzazione delle bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche, sviluppando l’economia culturale ed il turismo. Unitamente all’economia del mare, alle filiere produttive tradizionali del territorio e a quelle più innovative”.

In questo processo risulta fondamentale, secondo Emiliano “Operare in maniera sinergica tra le istituzioni locali, regionali, statali e le forze economiche e sociali”.

“Taranto - ha concluso il Presidente della Regione - merita i Giochi del Mediterraneo, merita che si aprano subito i cantieri di una nuova rinascita”.

La candidatura ai XX Giochi del Mediterraneo 2025 a Taranto nasce nell'ambito del Piano Strategico, promosso dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto, per contribuire a definire una nuova visione di sviluppo ecosostenibile della città e dell'intero territorio jonico-salentino. Come è già successo per altre esperienze positive di riconversione di aree urbane in crisi (Glasgow, Bilbao, Barcellona, Torino) un grande evento di rilevanza mediatica e di forte aggregazione identitaria e territoriale può costituire un obiettivo fondamentale per dare fiducia e unitarietà al lavoro di squadra.

“Oggi - ha detto Elio Sannicandro, Commissario straordinario Asset Puglia, l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - abbiamo ottenuto dal Governo il via libera a lavorare per i Giochi del Mediterraneo a Taranto, che rappresentano una opportunità straordinaria per la città. Un evento che consente di integrare la mobilità, i trasporti, il turismo, l’industria ricettiva e, soprattutto, una visione di sviluppo eco-sostenibile per l’intero territorio. Il risultato ottenuto oggi è frutto della forte volonta della Regione Puglia di operare attraverso la pianificazione strategica, mettendo a sistema tutte le articolazioni regionale con un metodo multidisciplinare”.

Per l’assessore regionale allo Sport Raffaele Piemonese è “Un’ottima notizia per tutta la Puglia sportiva: la candidatura di Taranto ai Giochi del Mediterraneo non solo rafforza le azioni che una città sta elaborando per ripensarsi in una chiave più amica della salute, ma suggella anche un’idea dello sport, quale quella che stiamo realizzando nei nostri programmi regionali, come attività popolare che migliora la qualità della vita di tutte le persone senza barriere anagrafiche, fisiche o sociali”.

Anche gli otto consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Puglia sono intervenuti in merito: “Come avevamo preannunciato in più occasioni il lavoro di questo Governo per promuovere il rilancio della città di Taranto è appena iniziato. Ringraziamo prima da cittadini pugliesi e poi da rappresentanti delle istituzioni regionali, per lo straordinario lavoro il nostro ministro per il Sud Barbara Lezzi e i nostri portavoce pugliesi Paolo Lattanzio e Giovanni Vianello.”

“Si tratta solo del primo passo - proseguono i cinquestelle - nel progetto di rinascita di Taranto fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e ci auguriamo che tutti i rappresentanti delle istituzioni regionali possano esprimere parole di apprezzamento nei confronti del Governo per questa splendida notizia".

(gelormini@affaritaliani.it)