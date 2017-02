Taranto 'Due mari di libri' Si parte con Erri De Luca

Taranto due mari di libri - Progetto per la promozione della lettura e la divulgazione del libro; per la crescita individuale e lo sviluppo delle reti di Comunità; per la cura, il rispetto e la valorizzazione della risorsa mare.

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ----------

Presentazione





L’idea progettuale nasce dalla passione e dall’amore per la lettura di un nucleo di persone operanti nel mondo della scuola, della formazione, dell’ associazionismo e delle professioni del mare . Crediamo che il libro sia strumento di crescita individuale e veliero di cittadinanza attiva e responsabile. Abbiamo, così, deciso di unire i cervelli e sfregarli, per dar avvio alla realizzazione del nostro sogno iniziale: promuovere la fiera del libro del mare. La letteratura ed il romanzo d’autore sono ricolmi dei Tesori del mare e la narrazione è piena di avventure che raccontano degli arcipelaghi, delle isole e degli oceani. Vogliamo associare alla Taranto dei due mari – che rappresenta il futuro e le radici: partendo da quella odierna, dei “Tempi moderni”, del presente in divenire - il libro quale manufatto, figlio della scrittura e dell’editoria, che amplia e migliora la qualità della vita all’interno della Comunità. Lo scopo che vogliamo perseguire è quello di irrorarepercorsi di rigenerazione sociale, volti a piantare e fare germogliare relazioni di fiducia tra le persone e all’interno della Comunità, alimentando focolai di conoscenza per mezzo della lettura e del libro. La peculiarità del progetto è la cura, il rispetto, la valorizzazione e la promozione della risorsa mare. Il mare è Taranto. Taranto è il mare. Il Mar Piccolo e il Mar Grande. “Andiamo a vedere Taranto, patria soave …con in fondo il mare azzurro, qualche punto bianco di vele e gli alti monti della Calabria...il mare quasi a portata di mano, azzurro viola, caldo e cupo, sin dalla prima mattina…l’innamorato mare dei sognatori e degli stranieri” Tratto da; Un Popolo di Formiche. Tommaso Fiore. (luglio 1925). Il mare: Sorgente di vita. Il mare: Oceano di morte. Il Mar Mediterraneo. Origine di racconti che hanno emozionato il Pianeta. Fonte di storie che narrano del coraggio e della tragedia. Sorgente di avventure straordinarie che parlano della navigazione. In viaggio alla scoperta del misterioso e magico mondo della natura e del vivente non umano che popola le profondità, in un giuoco incrociato di brezze deboli e correnti marine, venti ringhiosi e baie protettive, fondali rigogliosi e cieli stellati, acque perigliose e pelago sereno, in cui rispecchiano “fratello sole e sorella luna”, alla conquista della mente e del cuore dei lettori.

Taranto Due Mari di Libri è l’idea di guardare il mondo con gli occhi del mare e di ripensarealla nostra città con sguardo pelagico. Il manuale per la navigazione sarà il libro. Il romanzo che narra del mare sarà il Portolano.

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ----------





Finalità

❖ Diffondere la passione e l’amore per la lettura. Ampliare la platea dei lettori. Incrementare il numero dei consumatori di libri. Creare interesse e curiosità per il libro e il romanzo d’autore.

❖ Unire la cura, il rispetto e la valorizzazione del tesoro mare , alla promozione del libro ed in particolare del romanzo d’autore , nato ed ispirato dal mare.

❖ Creare reti di interesse tra le professioni del mare e le istituz ioni scolastiche e formative, della ricerca ed universitarie.

❖ Promuovere il territorio e la città attraverso il libro quale manufatto che amplia e incrementa la qualità della vita e delle relazioni umane.

❖ Dispiegare la rete dei soggetti privati che operano per l a valorizzazione della risorsa mare, in collaborazione con le infrastrutture della cultura e con le istituzioni scolastiche, universitarie e i centri di ricerca, allo scopo d’ intensificare le attività di cura e promozione del golfo di Taranto in relazione alla lettura e al romanzo d’autore.

❖ Intensificare lo scambio e l’alternanza scuola lavoro in riferimento alle attività e alle professioni del mare .

❖ Promuovere stage e approfondimenti legati all’editoria, alla scrittura e alla lettura, in collaborazione con i Presidi del libro, le librerie, le biblioteche, gli editori e le Associazioni di promozione del territorio .

❖ Creare una potente rete di soggetti del terzo settore, della scuola, del privato sociale che , in collaborazione con le Istituzioni , avvii rapporti con città marinare italiane, europee e del Mediterraneo.

❖ Incentivare scambi e gemellaggi tra esperienze socio-culturali e di rigenerazione urbana del Mediterraneo.

❖ Ospitare le esperienze e le buone pratiche in atto in Puglia, in Italia e in Europa; sviluppare rapporti ed avviare contatti con le Case editrici e gli autori.

❖ Accrescere la capacità d’accoglienza del territorio urbano e promuov ere la Fiera del Libro del mare.





Obiettivi

• Accrescere il potenziale umano ed individuale delle giovani generazioni.

• Promuovere pe rcorsi di cittadinanza attiva e di educazione alla responsabilità.

• Stimolare alla curiosità e alla conoscenza per mezzo del libro e della lettura.

• Valorizzare il sapere e il saper-fare delle classi di studenti in collaborazione con i soggetti e i partner del progetto Taranto due mari di libri.

• Potenziare la cultura del mare, la sua cura e il suo rispetto tra le giovani generazioni .

• Operare con gli studenti delle classi di scuole in rapporto con gli scrittori, gli autori e gli editori.

• Contribuire a sviluppare e ad accrescere forme nuove di economia sociale e solidale.

• Sviluppare la pratica e la disciplina sportiva marinaresca, contribuire alla diffusione delle attività motorie e sportive legate al mare.

• Premiare il talento e la voglia di conoscenza dei lettori.





Metodologie

• Operare in rete delle classi di studenti degli Istituti scolastici promotori del progetto con le Istituzioni e le professioni del mare allo scopo di accrescere la cultura del mare.

• Favorire occasioni di scambio e conoscenza del mare e di approfondimento e studio della letteratura del mare in collaborazione con la marineria tarantina, con le Istituzione del mare e con i centri di ricerca e le fondazioni marine.

• Potenziare la rete di scambio e gemellaggio con i Licei e gli Istituti scolastici delle città marinare, consolidare stage formativi e di ricerca sulla letteratura del mare.

• Accrescere l’ attività didattica in mar piccolo stabilendo rapporti con le Associazioni di rappresentanza dei pescatori, con le associazioni ambientaliste e con le Associazioni pubbliche e le Società private di gestione delle infrastrutture del mare.

• Intensificare le visite guidate ai centri di ricerca marina e all’immenso patrimonio urbanistico, paesaggistico e storico della Marina Militare e dell’Arsenale Militare.

• Promuovere occasioni di studio ed approfondimento della letteratura del mare: dal classico al moderno al contemporaneo.

• Accrescere le conoscenze editoriali, librarie e di scrittura, con stage formativi con gli editori, gli autori, i librai.





Il Comitato Promotore

L’Associazione Le belle città e il Liceo delle Scienze umane ed economico-sociale “Vittorino da Feltre”.

Patrocinio

Ufficio provinciale scolastico.

Collaborazioni

Lega Navale Italiana – sezione di Taranto; Libreria Dickens; Cibo per la mente - Caffè letterario; Eureka – Ente di formazione professionale.

La durata

Triennale: 2017-2018-2019

Il Programma

Annuale con incontri e presentazioni, dialoghi e racconti, ricerche e approfondimenti, stage e percorsi formativi, gemellaggi e scambi,

Fiera del Libro

Il Progetto “Taranto Due Mari di Libri” promuoverà “L’Isola del libro del mare”.

“L’Isola del libro del mare” sarà aperta agli autori e agli editori; alle associazioni e alle librerie; alle biblioteche e ai presidi del libro; alle Fondazioni e ai Centri di ricerca; in collaborazione con i partner del progetto “Taranto Due Mari di Libri”. Un’opportunità per il territorio che potrà confrontarsi e dialogare con esperienze, sperimentazioni e talenti, espressione della cultura e della valorizzazione del mare. Prevediamo una due giorni con ospiti regionali, nazionali, europei ed internazionali, che avranno modo di presentare e raccontare l’opera scritta e di animare stage con gli studenti delle classi degli Istituti scolastici coinvolti nel progetto.





I luoghi

Gli spazi, luoghi ideali e rappresentativi della Città e dei temi della Manifestazione, saranno individuati dal Comitato promotore.

Taranto Due Mari di Libri

Il libro è impulso alla crescita culturale della persona, è stimolo alla rigenerazione sociale della comunità ed è propellente per la sostenibilità e l’attrattività del territorio e dell’ambiente urbano.

La lettura è enzima di cittadinanza attiva e responsabile, nutrice di percorsi di legalità e convivenza.

La scrittura è opera dell’ ingegno, è l’arte del linguaggio, è prodotto della fantasia ed è frutto dell’immaginazione.

Il libro è manufatto che nutre l’anima e ciba il pensiero. Opera che unisce il lettore all’autore, all’editore, alla libreria e alla biblioteca.

La lettura è esercizio della mente, desiderosa di conoscenza, apprendimento e sollecitazione alla curiosità.

La scrittura è trama di parole, filare di pensieri, armonia di note, arcobaleno di vocaboli, tessuto di segni, costellazione di metafore.

Il libro è la chiglia.

La lettura è l’ancora.

La scrittura è l’albero maestro.

Taranto Due Mari di Libri è il vascello.

L’Associazione Le belle città e il Liceo delle Scienze umane ed economico – sociale “Vittorino da Feltre”.