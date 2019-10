Teatro Petruzzelli, cresce il FUS premiata la qualità artistica

Produttività in tangibile aumento ed oggettiva qualità dell’offerta artistica, sono il binomio che ha garantito alla Fondazione Petruzzelli l’incremento delle risorse destinate al Teatro dei baresi dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo). Per cui, il Teatro Petruzzelli passa da un contributo di € 7.879.515,19 (2018) a € 8.648.623,47 (2019) con una variazione in positivo di € 769.108,28.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dunque stabilito di incrementare il finanziamento destinato alla Fondazione pugliese, premiando: il costante aumento delle proprie produzioni (frutto di una gestione sana e creativa che ottimizza le risorse) e la qualità artistica di tutti gli spettacoli in programma.

Sul fronte della capacità di reperire risorse economiche il risultato può essere considerato ancora “in fieri” dato il recente ingresso come soci sostenitori di due solide e stimate realtà come Aeroporti di Puglia ed Acquedotto Pugliese e l’interesse manifestato da The Goldman Sachs Group.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento del Ministero che premia il lavoro fatto in questi anni e l’impegno di tutte le maestranze che hanno sempre creduto nel valore della Fondazione Petruzzelli", commenta il presidente Antonio Decaro.

"Tra le motivazioni di questa decisione, quella che ci inorgoglisce maggiormente - aggiunge il Sindaco di Bari - è l’oggettiva qualità dell’offerta artistica, che caratterizza le produzioni della Fondazione, sinonimo di una realtà che ha saputo in questi anni mettersi in gioco con coraggio e determinazione, puntando su una visione chiara e sulle capacità artistiche dei nostri musicisti".

"Mi auguro - conclude Decaro - che questo sia solo l’inizio di un percorso che finalmente veda il Teatro Petruzzelli giocare un ruolo da protagonista nello scenario nazionale delle fondazioni teatrali”.

