Teatro Petruzzelli per San Nicola: visite guidate e Simulatore Concerto.

Anche in occasione della Festa di San Nicola a Bari, martedì 8 maggio la Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari propone una serie di iniziative.





Il programma prevede Visite Guidate alla scoperta del Teatro, della sua storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica e la possibilità di “giocare” con il Simulatore multimediale per la direzione d’Orchestra Concerto.

Martedì 8 maggio sono in programma due visite guidate alle 10.00 ed alle 12.30. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa. L’ingresso alla visita sarà consentito fino ad esaurimento posti.

Inoltre negli stessi orari delle visite guidate grazie al simulatore “Concerto”, il pubblico potrà trasformarsi in direttore e condurre l’Orchestra del Teatro Petruzzelli in alcune delle più note ed affascinanti partiture del repertorio classico internazionale.





Le musiche che si potranno dirigere, conducendo l’Orchestra del Teatro Petruzzelli saranno: La marcia di Radetzky, marcia patriottica in Re Maggiore di Johann Strauss padre, Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio, da Sinfonia n.5 in do minore op.67: Allegro con brio (primo movimento) di Ludwig van Beethoven, da Guglielmo Tell“Ouverture”di Gioachino Rossini, Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il biglietto per giocare con il simulatore (testato anche per consentire l’utilizzo ai diversamente abili in carrozzina e posizionato nella saletta situata fra il botteghino ed il foyer del Teatro Petruzzelli, con ingresso da Corso Cavour, accanto a quello del botteghino) avrà un costo di 2 euro a persona.

Informazioni: 080.975.28.10.