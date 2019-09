Teatro Petruzzelli, Stagione 2020 Tradizione e prospettiva a Oriente

La Fondazione Petruzzelli presenta i programmi della Stagione d’Opera e di Balletto e della Stagione Concertistica 2020, che si preannunciano ricchi di proposte interessanti, fra classici e novità. Il Cartellone 2020, infatti, propone 8 titoli d’opera, 2 balletti e ben 23 concerti.

Sarà Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, ad aprire la nuova Stagione d’Opera e di Balletto, seguiranno: Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, Tristan und Isolde di Richard Wagner, Aida di Giuseppe Verdi, L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, Falstaff di Giuseppe Verdi, Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov e Turandot di Giacomo Puccini.

Nella sezione dedicata alla grande danza: Alice, la nuova creazione di Moses Pendleton della compagnia Momix e Lucrezia Borgia di Giuliano Peparini con Eleonora Abbagnato.

Nella Concertistica 2020 spiccano i nomi di artisti di fama mondiale fra cui il maestro Riccardo Muti, i pianisti Arcadi Volodos, Martha Argerich e Mikhail Pletnëv, i violinisti Joshua Bell e Gil Shaham e i violoncellisti Gautier Capuçon e Mischa Maisky.

Condurrà il concerto di apertura della Stagione il maestro Giampaolo Bisanti, direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

Nel presentare i contenuti artistici dei titoli della Stagione 2020, il Sovrintentente Massimo Biscardi ha sottolineato i numeri che la Fondazione Petruzzelli ha fatto registrare dal 2014 ad oggi:

Incremento alzate di sipario + 50%

Abbonamenti alla Stagione d’Opera e di Balletto + 126%

Abbonamenti alla Stagione Concertistica + 182%

Incassi biglietteria 1.237.202

1.901.756

Contributi Pubblici 10.979.748

14.346394

FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) 6.908.746

8.030.100

Sono intervenuti alla presentazione anche il sindaco e presidente della Fondazione, Antonio Decaro, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha dichiarato: “L’impegno a sostegno della più grande istituzione culturale della Puglia è molto intenso. La Regione Puglia deve però sostenere contemporaneamente tutta una serie di istituzioni nell’intera regione. La Fondazione Petruzzelli ha sede a Bari, ma riverbera comunque la sua attività in tutta la Puglia. Quest’anno ha collaborato intensamente anche con il Festival di Martina Franca. Più in generale ci auguriamo che diventi sempre di più un’istituzione di tutta la Regione".

"In questo modo - ha precisato Emiliano - le grandi qualità artistiche e organizzative della Fondazione potranno interagire con le altre istituzioni musicali della Regione, per portarci ai livelli che meritiamo, perché possiamo dire di avere ricostruito questo teatro, di avere salvato la Fondazione da tante problematiche, che si erano verificate in passato e adesso dobbiamo ricavare da tutto questo lavoro e da tutti questi sacrifici il risultato culturale e turistico che ci aspettiamo”.

La prelazione per il rinnovo degli abbonamenti comincerà i primi di ottobre, a novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. Info: www.fondazionepetruzzelli.it

