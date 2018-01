Tecno: valorizzare talenti, un servizio per l'impresa

Humanitas University: il nuovo Campus

Imprenditoria innovativa e sguardo puntato al futuro: Tecno. Il quartiere generale è a Napoli alla Riviera di Chiaia, presso il Palazzo Ischitella, la sede di rappresentanza è a Palazzo San Teodoro. Ha sedi a Milano, Bologna, Treviso, Berlino, Parigi e conta oltre 2500 aziende clienti in tutti i settori industriali, tra cui le Cartiere Burgo, Italcementi, Fincantieri, e Pavimental.

Più di 120 sono le figure professionali ricercate per il prossimo biennio con il progetto "Talents", questo è il nuovo obiettivo fissato per Tecno (www.tecnosrl.it).





Ad arricchire l’organico saranno figure sempre più specializzate che abbiano le competenze tipiche dell'Industria 4.0: ingegneri, professionisti del settore digitale, sviluppatori, programmatori, Hr, esperti in fiscalità internazionale e Country Manager.

I candidati devono avere un background eterogeneo e un profilo molto qualificato. A loro sarà proposto un percorso stimolante, trasversale e ricco di momenti di formazione, sia interna che esterna all’azienda, volti al consolidamento dell'ambiziosa strategia aziendale. E' possibile candidarsi inviando il proprio cv a talents@tecnosrl.it .

Tecno è un gruppo, fondato nel 1999 dall'imprenditore Giovanni Lombardi, leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0.

“Valorizzare i talenti laureati nelle università italiane è imprescindibile per chi vuol fare impresa mirando a una crescita costante - ha sottolineato Lombardi - nel nostro Gruppo trovano facile collocazione giovani brillanti provenienti dai migliori Atenei italiani. Puntiamo allo stesso a modo a promuovere competenze e capacità dei tecnici e di ogni singolo dipendente che contribuisce al progetto Tecno. Siamo un player di livello europeo anche e soprattutto grazie ai nostri giovani grandi talenti”.

Nel 2005 Tecno è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di ESCo - Energy Service Company, accreditandosi presso l'AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), per certificare gli interventi energetici.

“La mission di Tecno – ha spiegato Lombardi - è quella di essere partner dei clienti in tutte le strategie e le azioni per la sostenibilità grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di brevetti interni, che garantiscono risparmi sui consumi energetici e ottimizzazione delle risorse. Le nostre leve competitive sono le risorse umane e la ricerca. Con il nostro team accompagniamo i clienti nelle diverse fasi, da quella preliminare, quando gli esperti valutano e quantificano il risparmio ottenibile senza chiedere alcun onere, a quelle successive, quando si procede all’elaborazione della strategia da adottare per l’ottenimento del risparmio energetico. I clienti ci scelgono consapevoli che il nostro costante investimento di oltre il 6% del fatturato in ricerca e innovazione rappresenta l'unica garanzia per la crescita in chiave di sostenibilità e competitività”.

Il gruppo industriale è entrato a dicembre del 2017 nella lounge di Deloitte dedicata ad alcune tra le migliori aziende italiane di Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.





“Sono fiero di far parte del programma Elite, che conta circa 700 aziende provenienti da 27 paesi – ha concluso Lombardi – che supporta le aziende nel loro cammino di sviluppo, le avvicina ai mercati dei capitali e ne facilita l’internazionalizzazione, un importante traguardo molto gratificante che apre uno scenario nuovo all’intero Gruppo. Da qualche anno abbiamo diversificato in attività dove la matrice comune è costituita da open innovation, tecnologia e digitale, affermandoci anche come incubatore industriale di imprese. Grazie al lavoro del nostro comitato scientifico coordinato dal direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II e direttore scientifico della IOS Developer Academy di Napoli, Giorgio Ventre, stiamo acquisendo sia start-up tecnologiche che partecipazioni strategiche al fine di integrare nuovi servizi”.

Testimonianza dell’impegno e dei successi di Tecno sono anche riconoscimenti come la menzione speciale per il “Premio per l’innovazione” di Confindustria ottenuta nel 2013, dopo essere stata finalista per lo stesso Premio già nel 2011, e per il “Confindustria Awards for Excellence Andrea Pininfarina”.



L'azienda è anche molto attenta al mondo della cultura con una strategia articolata che vede il gruppo supportare alcune delle più importanti Istituzioni culturali italiane nel contesto della responsabilità sociale che caratterizza l’operato dell’azienda.

Nel 2017 Tecno, oltre ad avere, a Napoli, finanziato l'app dedicata alla mostra napoletana su Picasso, organizzata dal Museo di Capodimonte, e supportato il Teatro San Carlo nell’acquisto dell’innovativo pavimento da danza ammortizzante ‘Harlequin’, ha finanziato il restauro del “San Domenico che istituisce il Rosario” di Giambattista Tiepolo, che le Gallerie dell’Accademia di Venezia e Borsa Italiana hanno scelto per la seconda edizione del progetto “Rivelazioni - Finance for Fine Arts”, promosso dalle due Istituzioni. Un progetto che promuove la collaborazione pubblico-privato per la raccolta di risorse destinate al restauro e alla digitalizzazione di opere d’arte dei più importanti musei italiani.