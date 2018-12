TEDxBari, l'Eterotropia in scena al Petruzzelli: collaborazioni col territorio

Praticamente tutto pronto per TEDxBari in programma sabato 8 dicembre al Teatro Petruzelli di Bari. E mentre l'organizzazione mette a punto gli ultimi dettagli in vista del grande giorno dedicato all'Eterotopia, la corsa a chi si accaparra l'ultimo biglietto disponibile non si ferma. Per chi è ancora indeciso c'è ancora qualche ora per assicurarsi un posto a sedere prima dell'annuncio del sold out (acquistabili su www.vivaticket.it, www.tedxbari.it, nei ticketpoint).

Non solo speaker e speech in questa quarta edizione della conferenza spettacolo dedicata alle buone idee che vale la pena diffondere. Sono nate infatti alcune partnership importanti con alcune delle eccellenze del territorio come il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari che sarà presente con due suoi studenti la sera dell'8 dicembre. La chitarrista Bianca Maria Minervini (15 anni) e il violinista Paride Losacco (13 anni) saranno infatti i protagonisti di due brevi interludi musicali sul palco del Teatro Petruzzelli durante gli speech. Eseguiranno musiche di Johann Sebastian Bach - Sarabanda, dalla Partita n. 2; Niccolò Paganini - Capriccio n. 16; Agustin Barrios Mangoré - Vals op. 8 n. 4.

E poi c'è quella con PhEST - festival internazionale di fotografia e arte contemporanea di Monopoli che porterà nel foyer del Teatro Petruzzelli un estratto della mostra Passengers di César Dezfuli (foto in allegato) composta da 118 scatti fotografici che ritraggono i volti dei migranti salvati il 1° agosto 2016 da un gommone alla deriva nel Mediterraneo, a 20 miglia nautiche dalla costa libica. Immagini realizzate pochi minuti dopo il salvataggio, che raccontano qual è l’identità delle vittime che hanno vissuto momenti tragici in mare vivendo un'esperienza che ha cambiato per sempre la loro vita. A queste si aggiunge quella con il comitato San Nicola dei Pescatori, promotore del progetto per la realizzazione di una statua di bronzo del Santo Patrono di Bari da posizionare nello specchio d'acqua antistante la Basilica per proteggere i pescatori e accogliere chi arriva dal mare.

E per chi ancora non sapesse chi salirà sul palco del Teatro Petruzzelli per il Tedx Bari 2018 ecco una breve carrellata sugli ospiti. Si tratta di Emanuele Arciuli, pugliese di nascita, è considerato oggi uno dei più originali e interessanti interpreti della scena musicale classica e porterà sul palco i conflitti e la vitalità che l’arte e la musica dei nativi americani traggono dalla loro stessa condizione rendendosi strumento di riscatto di un popolo; Rossella Ferorelli barese classe 1984, Ph.D. in Architectural and Urban Design al Politecnico di Milano, cofondatrice di SMALL – Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab, porterà la sua idea sul riuso dei paesaggi urbani abbandonati e sulle trasformazioni del progetto dello spazio pubblico.

E Francesco De Leo, cantautore italiano classe 1991, originario di Chiavari, fondatore e frontman della band L’officina della camomilla, rappresentante tra i più brillanti e originali della nuova scena indie italiana, con una talk performativa sul linguaggio cantautoriale come luogo inusuale.

Con loro sul palco del Teatro più grande di Bari e di Puglia ci saranno, come già annunciato, anche le speaker francesi Rachel Vanier, responsabile della comunicazione di Station F (l'incubatore di startup più grande d'Europa con sede a Parigi, che collabora con colossi come Facebook e Microsoft) con una talk sulla femminilità e il conflitto estetico ed etico insito; e Joséphine Goube, fondatrice della onlus Techfugees , che risponde con la tecnologia alla crisi dei rifugiati per ricollocarli nel mondo del lavoro, che racconterà i porti come luogo di conflitto, ma anche di scambio, passaggio, movimento, cultura, economia, lavoro, opportunità e speranza; dal belgio arriva Nell Watson, ingegnera e divulgatrice scientifica, esperta di intelligenza artificiale, con il suo speech sulle trasformazioni introdotte dall’uso dei social media, sul loro ruolo di rafforzamento delle tensioni esistenziali e sul cambiamento che generano nella cultura contribuendo alla sua polarizzazione.

A loro si uniranno Christian Raimo, romano, con la sua idea sulla scuola come luogo in cui spezzare l’ideologia della competizione, esercitando invece in modo concreto l’uguaglianza; l'attrice del cinema porno Valentina Nappi, originaria di Pompei e conosciuta in tutto il mondo, con la sua visione sul porno come eterotopia, che deve uscire dal suo spazio di valvola di sfogo ed entrare in un gioco dialettico di critica razionale della vita normale; e ancora, il filosofo milanese Roberto Casati con il suo speech paragonabile ad una traversata del mare.

E ancora, per speech a due voci ci saranno la strana coppia romana composta da Alessandro Lolli & Lorenzo De Angelis (Oznerol), che darà vita a una talk performativa sui meme, passati dall’essere un mero divertissement virtuale a strumento di comunicazione potentissimo con un linguaggio, una grammatica, codici e regole sapientemente sfruttate in tutti i campi, dalla politica al marketing; e infine il duo milanese Giulia Maffei & Giulia Tacchini di Entonote, rispettivamente biologa e food designer, che racconteranno il futuro già arrivato nei piatti che si portano in tavola attraverso una cucina che ripensa alla cultura gastronomica partendo dagli insetti come cibo.

L'appuntamento è alle 17.00 per l'apertura delle porte (inizio dell'evento ore 18.00). I biglietti sono in vendita sui circuiti online ufficiali (www.tedxbari.it e www.vivaticket.it), nei punti vendita fisici del circuito e al botteghino del Teatro Petruzzelli di Bari (aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19). I costi variano dai 12 euro del loggione (in vendita solo al botteghino del Petruzzelli) ai 37 euro per platea e palchi di primo ordine (in vendita solo online o nei punti vendita del circuito). Durante la sera dell'evento tutti i biglietti ancora disponibili saranno in vendita al botteghino del Petruzzelli.

(gelormini@affaritaliani.it)