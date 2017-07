'Terrammare' a Polignano: la biodiversità del gusto per Telethon

Terrammare suona come un manifesto programmatico: m are come orizzonte a perdiocchio di “blu, dipinto di blu”, direbbe Domenico Modugno. Terrammare è l'evento che BNL e Cantine Ognissole organizzano a Il Libro Possibile, ​m ercoledì 5 luglio a Polignano a Mare, a favore di Telethon.





Una open terrace dalle ore 19 alle 23 legata a filo doppio al Festival, per accogliere i protagonisti d ella prima giornata della kermesse polignanese. Un luogo dell'anima, una "vip lounge" in cui sarà piacevole parlare di sostenibilità.

“La tutela della biodiversità, l'attenzione per l’ambiente, l'amore per la terra e per i vitigni autoctoni - sostiene Matteo Santoiemma, responsabile aziendale - hanno condotto la cantina Ognissole ad abbracciare la conduzione agricola biologica e biodinamica come filosofia aziendale”.

Produttori, selezionatori di materie prime di qualità, e chef, in una sorta di patto etico nel nome della biodiversità a sostegno del gusto, si riteoveranno insieme quali espressioni della Puglia più bella e dinamica:





La Puglia segreta di Ciccio Cafagna (selezionatore di caseari del Gargano), Calemone Torre Guaceto (pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto presidio slow food), Pascal Barbato e le antiche ricette da forno dell'antica panetteria Fulgaro di San Marco in Lamis, Orto Gourmet (produttore di micro ortaggi autoctoni, di Carlo Mininni) . E il bagaglio creativo degli chef Antonio Bufi del ristorante Le Giare di Bari e Rocco Violante del ristorante Novecento di Bitetto (Ba).

La formula è quella dell'aperitivo sulla terrazza, con un corner dove potranno essere acquistati vini e gadget, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Telethon, iniziativa che BNL supporta da sempre.