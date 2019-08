Trani, 'Sapori in terrazza' con Prime Terre per 'Non sarà una pizza'

Continuano con successo gli incontri a Trani presso “Il vecchio e il mare”: Mercoledì 28 agosto, alle ore 20,30 in occasione del sesto appuntamento della rassegna “Sapori in terrazza“, organizzata dalla consulente enogastronomica Francesca de Leonardis, avrà luogo la serata dedicata alla Pizza.

Al profumo del mare e alla brezza piacevole che spira in uno degli angoli più suggestivi di Puglia, la forza ammaliante del fuoco e i tesori più autoctoni di una terra antica e votata alla perenne accoglienza, si uniranno in un "blend naturale", per segnare questa nuova tappa degustativa.

Si tratterà di un appuntamento innanzitutto culturale, prima ancora che gastronomico, nel quale gli ospiti verranno coinvolti in un percorso inedito tracciato sul mare dal maestro pizzaiolo Vincenzo Florio e che vedrà al centro l’iniziativa “ Prime Terre “, un progetto Casillo di filiera, che ha ad oggetto i prodotti della macinazione del grano tenero e duro, con l’obiettivo di garantire l’Origine, italiana e regionale, dei grani macinati.

Titolo dell’appuntamento “Non sarà una pizza“, proprio perché non si limiterà alla consumazione di una pizza, ma coinvolgerà tutti i presenti in una inusuale traiettoria sensoriale, durante la quale si potrà assistere, in riva al mare, alla preparazione e spiegazione dell’impasto, della scelta e della misura dei vari ingredienti, delle ragioni del loro abbinamento e dell’accostamento preferenziale alla birra o al vino.

Il forno, appositamente installato sulla terrazza, sfornerà quattro tipologie di pizza al trancio, tutte realizzate con semola rimacinata 100 % pugliese “ Prime Terre “ :

Margherita cold (sugo di pomodoro, fiordilatte di Andria, pesto di basilico e mandorle di Toritto);

Germoglio di mare (germogli di Torzella selvatica di campo, stracciatella di Andria, seppia tiepida, polvere di pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto) ;

Pizza e fichi (crema di datterino giallo, burrata affumicata, filetto lardellato, fichi e riduzione di mosto cotto)

Pizza estate (ganache di cioccolato bianco, percoche sciroppate, scaglie di cioccolato al lime, mandorla tostata e menta).

Le pizze saranno servite in abbinamento alle birre artigianali dell’azienda “Agricola del Sole“ ed al vino rosato ottenuto da uve Nero di Troia della “Masseria Faraona“.

Un luogo incantato come "Il vecchio ed il mare", un grande maestro come Vincenzo Florio e materie prime di eccellenza, certificate e garantite da “Prime Terre“, saranno i veri protagonisti di una serata da non dimenticare.

Ticket percorso degustazione costituito da quattro tranci di pizza, una birra ed un calice di vino rosato : € 20.

(gelormini@affaritaliani.it)