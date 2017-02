Trani, Umberto Smaila torna al dinner live show

Un grande ritorno per Umberto Smaila a La Lampara, lo storico locale di Trani, per il recupero della serata in programma a gennaio, rinviata al 18 febbraio 2017. Il re incontrastato del divertimento Made in Italy si esibirà nel club della “Dolce Vita” pugliese, il locale notturno dalla storia gloriosa.





La formula è ancora quella vincente del dinner live show, ormai un must apprezzato dagli affezionati frequentatori del club più longevo del nord barese, che vede Umberto Smaila -.attore, musicista, showman e autore musicale - presentare nel suo spettacolo un vasto repertorio di musica italiana e internazionale.

Un coinvolgente excursus del meglio della musica da cantare e da ballare, passando per moltissimi generi musicali, per ricostruire la straordinaria colonna sonora della vita di ciascuno di noi. Smaila, artista eclettico, ha dato vita negli anni '80, insieme a Franco Oppini, Jerry Calà e Nini Salerno, a "I Gatti di Vicolo Miracoli", gruppo storico del panorama del cabaret italiano, dalla comicità surreale, che ha influenzato le generazioni successive.

Da allora la notorietà di Smaila non è mai scemata. Dagli esordi televisivi nel ’77 in “Non stop”, passando per “Drive in” e “Quo Vadiz?”, dall’indimenticato “Colpo grosso”, primo programma soft-sexy della televisione, a "Buona Domenica” nei panni di curatore della parte musicale, sino a "La sai l'ultima?". Non solo cabaret e tv però. Musicista e autore musicale, l’Umbertone nazionale ha scritto più di 20 colonne sonoreper film di successo, tra cui "Caramelle da uno sconosciuto" di Franco Ferrini (1987 - premio Ciak), "Soldati" di Marco Risi (1991), "Jackie Brown" di Quentin Tarantino (1998), "Ti voglio bene Eugenio" di Francisco Fernandez (2001), oltre a canzoni come "È tutto un attimo", scritta per Anna Oxa e presentata nel 1986 al "Festival di Sanremo", o "Lo scafandro e la farfalla" da lui stesso eseguita nel 1999 al "Pavarotti International" di Modena come colonna sonora ufficiale del "Discovogue Award with Luciano Pavarotti".





Un artista a tutto tondo con il suo coinvolgente modo di fare intrattenimento di qualità tra spettacolo e musica, partito dal lontano 1982 quando animava le serate estive nel locale più celebrato della Costa Smeralda, il suo Smaila's di Poltu Quatu. Da allora i locali che portano il suo nome, veri e propri marchi di fabbrica, sono disseminati in tutt’Italia e all’estero. Smaila ha tagliato il traguardo di 5000 concerti in tutto il mondo.