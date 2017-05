Trinitapoli, Masteclass d'Autore con Sergio Rubini

C'è attesa per la Masterclass con Sergio Rubini a Trinitapoli il 3 e 4 giugno. Una full immersion di scrittura, sceneggiatura e recitazione. Cinema e teatro per fare cultura e integrazione per ragazzi svantaggiati.





Si appresta a concludersi, con un grande appuntamento, il percorso di inclusione sociale ideato, promosso e coordinato da Gerardo Russo con Standing ovation, che culminerà con l’evento più atteso e più professionalizzante, la Masterclass con Sergio Rubini.

L'incontro è in programma nell'ambito delle attività “La bellezza dell’arte non conosce divergenze sociali”, cominciate a marzo - con un boom di iscrizioni per il Corso di Teatro con taglio cinematografico - che hanno coinvolto studenti delle scuole di Trinitapoli (BAT), ma anche semplici appassionati di tutte le età, con l’obiettivo di fare cultura per "favorire l'integrazione e l'inclusione sociale”.

L'appuntamento con Sergio Rubini a Trinitapoli sarà una grande occasione, per la città della provincia Barletta-Andria-Trani, per continuare ad essere essa stessa teatro di un'importante operazione culturale. Il progetto, tra l'altro, si avvale del patrocinio del Comune di Trinitapoli, con la collaborazione degli Assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura e Pubblica istruzione e dell’Istituto comprensivo Garibaldi Leone.

Il laboratorio intensivo di alta formazione cinematografica prevede, per due giorni, l’approfondimento delle tecniche di recitazione, elementi di scrittura e sceneggiatura teatrale e cinematografica.









Una volta raggiunto il numero di partecipanti alla Masterclass, anche dieci ragazzi svantaggiati economicamente o socialmente avranno l’opportunità di partecipare in maniera completamente gratuita e di fare una full immersion interdisciplinare, guidati dal famoso regista di Grumo Appula.

Tema centrale della Masterclass: il valore della bellezza e delle arti. Le lezioni si svolgeranno nella Sala teatro dell’Istituto comprensivo Garibaldi-Leone di Trinitapoli, in via Pirandello. A chi intende iscriversi, sono richieste attitudini attoriali, oltre alla preparazione di un breve monologo a scelta. Raggiunto il quorum delle iscrizioni dei partecipanti, a coloro che vorranno comunque assistere alla Masterclass, sarà data la possibilità di parteciparvi in qualità di uditori.

Dopo il lavoro preparatorio con i corsisti, svolto dai docenti della Nuova Accademia Orfeo di Bisceglie, con Sergio Rubini sarà prodotto un cortometraggio - interamente girato nella città di Trinitapoli - che sarà occasione per mettere in luce le bellezze storiche e il patrimonio enogastronomico della cittadina casalina. Il corto rappresenterà una storia vera, narrata dalla voce recitante di Sergio Rubini, che ne supervisionerà anche la regia. Per info e iscrizioni Dott. Gerardo Russo 328 8641333.





Sergio Rubini - Attore, regista e sceneggiatore dalla carriera più che trentennale, dopo l’esordio nel 1985 come interprete in "Figlio mio infinitamente caro" di Orsini, nel 1987 è tenuto a battesimo dal grande Federico Fellini ,che lo vuole nel ruolo del suo alter ego da giovane nel film "L’Intervista", accanto a Marcello Mastroianni. Da allora solo successi con pellicole che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Nel 1990 esordisce alla regia con "La stazione", che vince come miglior film alla Settimana Internazionale della Critica al Festival di Venezia oltre ad altri premi tra i quali il Nastro d'Argento, il Davide di Donatello, il Globo d'Oro, la Grolla d'Oro. Seguono altri film come "Il viaggio della sposa," "Tutto l'amore che c'è" (girato interamente in Puglia), sino all’ultimo impegno registico "Dobbiamo parlare" del 2015. Lavora anche in grosse produzioni straniere come "Il talento di Mr. Ripley" di Anthony Minghella e "The Passion" di Mel Gibson.