Tripadvisor e Confindustria Turismo: â€˜Nuove frontiere per il business su web'

Tripadvisor era partita in anticipo, già dal 2000 aveva fatto delle recensioni sul viaggio, sulla vacanza e in particolare sulle strutture ricettive, il propulsore di un indice di credibilità riconoscibile, ricercato e apprezzato. Da Boston avevano visto “lungo”, Stephen Kaufer il fondatore l’aveva imbroccata e lo stesso logo del gufo formato adesivo lo testimonia efficacemente tutt’oggi.





Ad un certo punto, causa il malvezzo dei turisti-viaggiatori di precipitarsi a denunciare le disfunzioni, molto più che a segnalare le soddisfazioni, il sistema Tripadvisor ha cominciato ad essere persino vissuto, da alcuni operatori, come una sorta di “spauracchio”, innescando raffiche di recensioni fittizie o “teleguidate”, che hanno reso necessario un ventaglio di filtri di controllo, per la salvaguardia della credibilità stessa del sito e delle relative valutazioni evidenziate.

Un lavoro complesso e un esercizio virtuoso, che hanno contribuito non poco - nel contempo - a una forte crescita qualitativa del servizio e al consolidamento della posizione “leader” nella galassia interattiva del web world-wide.





Il tasso di visitatori del sito dei potenziali viaggiatori, in cerca di informazioni prima di intraprendere un viaggio o una vacanza, è quasi da “monopolista” nella rete, e questo ‘atou’, meticolosamente costruito con professionalità e spirito innovativo, andava capitalizzato.

Anche alla luce della nascita di nuovi soggetti che, con arguzia, cercavano di beneficiare del traffico e delle opportunità generate da Tripadvisor, diventando i fornitori del cosiddetto “ultimo miglio” - quello più remunerativo - ovvero quello della prenotazione finale. Uno su tutti, ad esempio, Trivago (ma non solo), che con la medesima “radice” del nome percorreva - come un turbo in autostrada - i sentieri già tracciati lungo i dedali cablati della fibra ottica.

Tripadvisor, quindi, cambia pelle: il gufo in qualche modo si fa camaleonte, assume una nuova tonalità di verde e si trasforma in piattaforma integrata di informazioni e prenotazioni, in grado di catturare clienti, interlocutori e informatori a 360 gradi.





Fine della consuetudine che vedeva raccogliere notizie utili, informazioni e giudizi da una parte e poi utilizzarli per effettuare le prenotazioni su altre piattaforme informatiche. Tripadvisor vuole ribadire che sulle nuove frontiere dell’ospitalità i suoi presidi sono garantiti dagli stessi utilizzatori del prodotto: la migliore garanzia per gli operatori che vorranno usufruire di tale know-how, per creare nuovo business sul web.

Lo hanno ripetuto a Bari presso la sede di Confindustria Turismo Bari e BAT - dopo averlo fatto a Roma e ad Amalfi e prima di dirigersi verso Milano - Helena Egan, Global Director e Industry relations di TripAdvisor; Marco Emanuele, Team Leader Customer Support EMEA; Liza Adebisi, Content Manager; Gianluca Laterza, Global Key Account Manager South Europe e Valentina Quattro, Portavoce di Tripadvisor in Italia.





L’incontro con gli operatori ricettivi, organizzato da Associazione Italiana Confindustria Alberghi in collaborazione con Confindustria Bari e BAT, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata e TripAdvisor - moderato da Barbara Casillo, Direttore Associazione Italiana Confindustria Alberghi - ha registrato anche gli interventi di Massimo Salomone, Presidente Sezione Turismo Confindustria Bari e BAT; Francesco Garofalo, Presidente Sezione Turismo Confindustria Basilicata; Marina Lalli, Direttore Generale Terme Margherita di Savoia e Componente del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana Confindustria Alberghi; Mariano Schiavone, Direttore Generale APT Basilicata; Luca Scandale, Puglia Promozione; Loredana Capone, Assessore allo Sviluppo economico e all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia.





Dall’incontro pubblico, preceduto da tavoli di lavoro tematici riservati agli operatori di settore, è emerso che la ricettività turistica in Puglia e Basilicata è valutata molto positivamente dai turisti, di quanto si sia portati a credere.

“L’indice di gradimento, espresso dai cyberg turisti a livello mondiale - ha segnalato Helena Egan - segna su una scala da 1 a 5 per la Basilicata e per la Puglia una posizione ‘top level’. Gli alloggi, in particolare, ottengono un punteggio medio di 4,38 e 4,28. Tra essi, Matera e Lecce, le destinazioni regionali più gettonate, ottengono un giudizio di 4,38 e 4,34”.





“Nello specifico - ha mostrato la Global Director di Tripadvisor - a ricercare maggiormente le località lucane sono i cyberg turisti degli Stati Uniti e Gran Bretagna seguiti da quelli di Francia e Germania, mentre sono soprattutto inglesi, quelli maggiormente interessati alla Puglia”.

“Questo incontro - ha confermato Valentina Quattro, portavoce di Tripadvisor per l’Italia - serve per aiutare gli albergatori a capire il mezzo e ad usarlo meglio. La grande forza di TripAdvisor è quella di essere uno strumento efficace con una forte penetrazione, che consente di promuovere le propria struttura in tutto il mondo”.





“L’iniziativa, favorita da Confindustria - ha sostenuto Massimo Salomone, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Bari e Bat - ha offerto a tutti gli albergatori ed agli operatori turistici l’importante opportunità di dialogare e confrontarsi sulla gestione della reputazione online e sugli strumenti e le strategie commerciali per incrementare il proprio business”.

“Per la Basilicata - ha sottolineato invece Francesco Garofalo, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Basilicata - vi sono ancora significative potenzialità da valorizzare e, anche grazie all’effetto traino di Matera siamo convinti di poter migliorare”.





Le conclusioni naturalmente sono state affidate all’Assessore regionale al turismo Loredana Capone, che ha ribadito: “La classifica di Trip Advisor lascia ben sperare in un’ennesima stagione estiva caratterizzata da flussi sempre maggiori rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della crescita di appeal, grazie al grande lavoro di promozione della destinazione Puglia svolto in questi anni”.





“La Puglia è la più ricercata - ha aggiunto Loredana Capone - perché anche in estate non significa vacanze di solo mare. La nostra carta vincente è quella di poter offrire ai viaggiatori e ai turisti un entroterra molto ricco dal punto di vista artistico, culturale ed enogastronomico, da abbinare alla classica vacanza balneare”.

“In Puglia i borghi, la campagna, le masserie e le ciclovie, hanno tutti una loro unicità ed autenticità oltre a trovarsi vicino al mare. Stiamo diventando una destinazione matura - ha chiosato l’Assessore salentina - e dobbiamo essere all’altezza delle opportunità che il mercato ci offre. Con l’impegno caparbio per una migliore accoglienza e la cura a un’offerta di prodotti sempre più in grado di rispondere alla domanda complessa ed esigente del turista odierno”.

