Sarà presentato il prossimo 27 Dicembre a Troia (FG) il Premio “Boioannes”, un premio che nasce dalla collaborazione di Skantinato Cinquantotto Bibliocafè, Edizione del Rosone, A.c.t! Monti Dauni - Associazione Culturale e Turistica e PRO LOCO TROIA - Associazione di promozione turistica e culturale, che insieme hanno deciso di fare qualcosa per valorizzare il territorio, il suo patrimonio e suoi i talenti.

Il premio sarà conferito annualmente alle migliori tesi che contribuiscano alla conoscenza e alla valorizzazione della Città di Troia. Si chiama Premio "BOIOANNES", dal nome del "fondatore" di questa città, il catapano bizantino d’Italia Basilio Boioannes, e consiste in un contributo di 1000 € a cui si aggiunge la pubblicazione della tesi da parte delle Edizioni del Rosone in una collana ad hoc. Il bando per partecipare al premio sarà presentato ufficialmente Martedì 27 Dicembre alle ore 19.00 presso il Bibliocafè “Skantinato 58”.



Il premio è conferito alla memoria del Dr. Giuseppe Beccia, medico condotto della città di Troia e appassionato bibliofilo che, attraverso la passione per la storia patria e per le sue fonti librarie, ha contribuito negli anni a fornire i materiali per tante tesi di laurea. Il suo patrimonio librario, custodito dal Bibliocafè Skantinato 58, è ancora oggi utilizzato da tanti giovani studenti per i loro studi e le loro tesi.









A comporre la giuria del premio saranno uomini e donne di cultura e di scienza, giornalisti, imprenditori e accademici, che conoscono profondamente la città di Troia e si sono distinti per il loro impegno a valorizzarne il patrimonio materiale e umano: Geppe Inserra, Mina De Santis, Antonio V. Gelormini, Anna Martino, Umberto Berardi, Pino Altobelli e Edoardo Beccia.





Presidente onorario della giuria sarà Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che il 27 Dicembre, oltre a presentare il premio, dialogherà con Antonio V. Gelormini sul suo ultimo libro: "Un patrimonio italiano" (Edizioni UTET). Due appuntamenti in un uno per parlare di patrimonio e far qualcosa per valorizzarlo.



Info: 347.2668932 / 333.6550410 - skantinato58bibliocafè@gmail.com

(gelormini@gmail.com)