Tumore al Pancreas, la Giornata Mondiale e il Convegno a Bari

Batte un cuore pugliese nell’Associazione Unipancreas Onlus ed è per questo che il 21 novembre, in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL TUMORE AL PANCREAS, i riflettori saranno puntati su Bari.

Le famiglie preoccupate e i pazienti, affetti da uno dei tumori più rapidi e pericolosi, troveranno una risposta alle loro mille preoccupate domande. Sarà, infatti, aperto a tutti e a partecipazione gratuita il Workshop organizzato da Unipancreas unitamente alla Condotta Slow Food delle Murge, che si terrà giovedì 21 novembre ore 18.30 - 21, al Grand Hotel delle Nazioni di Bari sul Lungomare Nazario Sauro n. 4.

Certo, una sorpresa l’inatteso abbinamento fra gli appassionati di tipicità di Slow Food e l’associazione Unipancreas. Infatti, fra i pochissimi passi in avanti di questi decenni nella lotta contro la temibile patologia c’è una sola certezza: la prevenzione si fa a tavola e in palestra!

Mentre la cura per chi, purtroppo, si è già ammalato vede la ricerca avanzare a passi decisi e, per Unipancreas - che ha sede a Verona - dopo le azioni in Veneto e Lazio, la Puglia è una tappa di importanza strategica. Il Tacco d’Italia ha il triste record della obesità a livello nazionale. Qui, però, abbonda anche la generosità. Il numero dedicato PRONTO PANCREAS 045-4858022, nato quattro mesi fa, è stato donato dall’azienda Tecnodigital di Altamura. A ciò si aggiunge che il noto professionista che risponde al telefono, per aiutare chi vuol saperne di più del tumore al pancreas, è il lucano Raffaele Pezzilli, già presidente dell’Associazione Italiana Studio Pancreas (AISP).

In occasione del 21 novembre, Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, a Bari tante associazioni saranno alleate: Il Sogno di Arlecchino, l’A.P.O. (Associazione Prevenzione Oncologica) Puglia Onlus insieme a Unipancreas e Slow Food Condotta delle Murge. Molto forte anche il segnale da parte delle istituzioni: parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Oltre la nutrita presenza del mondo accademico, fra cui si segnala la partecipazione di Loreto Gesualdo direttore della Scuola di Medicina dell’Università di Bari.

PROGRAMMA COMPLETO dell’evento del 21 novembre a Bari

GIORNATA MONDIALE DEL TUMORE AL PANCREAS

WORKSHOP, LA LOTTA AL TUMORE DEL PANCREAS:

RECENTI CONQUISTE E PROSPETTIVE FUTURE

BARI 21 novembre 2019 ore 18

GRAND HOTEL DELLE NAZIONI, Lungomare Nazario Sauro n. 7

Ore 18.30 SALUTI ISTITUZIONALI (sono tutte presenze confermate)

Þ Michele Emiliano, presidente Regione Puglia

Þ Antonio Decaro, sindaco di Bari

Þ Vito Montanaro, direttore Dip. Promozione della Salute Regione Puglia

Þ Loreto Gesualdo, direttore Scuola di Medicina UNIBA

Ore 18.45 – 19.45 RELATORI

§ Prof. Laura Di Renzo, docente di Nutrizione Clinica, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università di Tor Vergata (Roma) su

“Prevenzione e dietoterapia personalizzata nel tumore del Pancreas”

§ Dott. Giovanni Butturini, Presidente Ass. Unipancreas Onlus, responsabile Chirurgia epato-bilio-pancreatica “Ospedale Pederzoli” Peschiera del Garda, su “Recenti conquiste e prospettive future per il tumore del pancreas”

MODERATORE

o Michele Polignieri, medico veterinario igienista degli alimenti ASL BA e critico gastronomico

ORE 19.45 LE FAMIGLIE DOMANDANO

o CONFRONTO APERTO CON IL PUBBLICO

INTERVENTI PROGRAMMATI

Þ Nicola Curci, presidente Slow Food Condotta delle Murge

Þ Antonio Lippolis, presidente A.P.O. (Associazione Prevenzione Oncologica) Puglia Onlus

Þ Raffaele Pizzilli, gastroenterologo – Referente PRONTO PANCREAS

ORE 21 DEGUSTAZIONE dei produttori sostenibili selezionati

