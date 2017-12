Turi, il racconto del vino tra le botti di Cantine Coppi

Magica atmosfera del Natale fra enormi botti e profumo di vino, addobbi natalizi, camino acceso e cucina professionale a vista. Benvenuti a Turi per “Cantine Aperte a Natale”, dove Vini Coppi nell’ambito dell’iniziativa del Movimento Turismo del Vino Puglia, ha previsto e predisposto un variegato programma di accoglienza per gli enoappassionati.





Il filo conduttore? La piacevolezza del vino e una didattica del prodotto, anche a misura di famiglia con una particolare attenzione ai bambini, Attraverso la visita nel Museo del vino, coi Pannelli che raccontano come si fa il vino in modo facile. Grandi botti in legno colme di buon vino e poi l’accesso alla cantina sotterranea, anche dotata di ascensore. E, ancora pronti per le foto, per la Collezione Coppi con una ventina di auto d’epoca, da immortalare.

Tutte le visite guidate nell’antica cantina del 1882 sono gratuite, Al team di Vini Coppi il compito di illustrare l’abbinamento cibo - vino: negli antipasti con foglie d’ulivo, salsiccia e cardoncelli e il rosato NEGROAMARO IGP SALENTO CORE’, con i trònere turesi di braciola di vitello a lunga cottura in coccio e il PRIMITIVO DOP GIOIA DEL COLLE SENATORE, infine col dolce il rosato SPUMANTE IGP SALENTO BOLLICINE CHERI’.

Nelle degustazioni no stop i vini pluripremiati e da vitigni autoctoni: come Primitivo, Falanghina, Negroamaro e Malvasia. Su tutti il SENATORE 2011, Tre Bicchieri Guida Gambero rosso, segnalato dalla Guida Vitae AIS come eccellenza i 70 migliori vini pugliesi. Oltre all’ALEATICO IGP PUGLIA 2012, non dolce ma da tutto pasto, insignito da Radici del Sud del primo posto.

