Turismo balneare, Stefàno: 'Una traiettoria chiara'

“Occorre un’interpretazione chiara delle norme, che possa portare in tempi brevi alla soluzione dei problemi”. Dario Stefàno, candidato al Senato della Repubblica per la coalizione di centrosinistra al Collegio uninominale Lecce - Francavilla (Puglia 5) e per il Partito Democratico come capolista al collegio plurinominale Puglia Sud, interviene sulla questione dei lidi balneari e della necessità di tracciare con celerità una traiettoria chiara.