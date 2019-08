Turismo, Puglia 'regina' dell'estate: boom di presenze. E dall'estero +5%

Prosegue la crescita economica del settore turistico in Puglia: in base ai dati Istat/Spot nel primo semestre di quest'anno vi è stato un incremento del 2% di arrivi e presenze e del 5% del turismo estero rispetto allo stesso periodo del 2018. Dopo un inizio di anno poco soddisfacente, a partire dal mese di aprile c'è stata una ripresa. A Pasqua il trend ha raggiunto il +6 % per arrivi e pernottamenti. Nonostante il maltempo, a maggio, invece, la variazione è stata del +2% per gli arrivi a fronte di un andamento stazionario delle presenze (+0,5%), mentre a giugno si registra il +2% e il +3%. Dal 2013 al 2018, gli arrivi e le presenze nella regione sono aumentati del 27,5% e del 14%; la crescita dall’estero è stata del 71% e del 45%.

La distribuzione geografica è fortemente polarizzata verso il sud della regione: il 60,1% dei posti letto Airbnb è nella Provincia di Lecce, seguita da Brindisi (14,3%), Taranto (7,7%), 3 Foggia (5,8%) e BAT (1,4%). Anche rapportando i posti letto non ufficiali con l’estensione chilometrica delle singole Province, Lecce prevale con una concentrazione di 23,7 posti letto per chilometro quadrato insieme a Brindisi (8,5). Seguono Taranto (3,4), Bari (3,1) BAT (1,0) e Foggia (0,9). Lo sviluppo repentino di alcune località turistiche ha portato a un presente in cui in alcuni comuni la ricettività non ufficiale prevale su quella ufficiale, ossia vi sono località dove vi sono più posti letto Airbnb che posti letto ufficiali.

Il mercato della ricettività si evolve spontaneamente determinando la reazione degli asset esistenti e la loro ricollocazione. Secondo Travel Appeal, che raccoglie e monitora per conto di Pugliapromozione la reputazione digitale delle strutture pugliesi attraverso l’analisi dei siti di recensioni, delle Ota e dei social media più diffusi in Italia, il prezzo medio di una camera in Puglia nell’estate 2019 è di 142 euro nel comparto alberghiero e di 92 euro per l’extralberghiero. Grande attrattività sembra avere l'evento Red Bull Cliff Diving World Series, la manifestazione itinerante per gli amanti dei tuffi estremi che si svolge a Polignano a Mare e che tocca alcune tra le più belle località del mondo.

Per il quinto anno di fila (e per la settima volta complessiva) la tappa italiana del tour, giunto ormai alla sua 11ma edizione, è stata ospitata dalla rinomata località balneare pugliese. Osservando il trend delle presenze nel comune di Polignano in una arco temporale che copre le due settimane antecedenti all’evento e quella successiva, emerge in maniera significativa l’incremento dei flussi frutto dell’effetto attrattivo della manifestazione. La distribuzione territoriale dei flussi vede crescere soprattutto le aree di Bari e la costa barese, della Valle d’Itria e delle località della Magna Grecia, Murgia e Gravine trainate da Taranto. Alcuni mercati si mostrano più dinamici di altri, le crescite superiori al 10% le registrano, nell’ordine, Francia, Stati Uniti, Australia, Russia, Spagna, Sud-Est asiatico, Romania, Turchia, Irlanda, Canada e Brasile.

Tali dati confermano il consolidato aumento della notorietà della Puglia al di là dei confini europei. Secondo l’analisi della New Mercury Consulting per conto di Pugliapromozione, a partire dal 2008 alla crescita dei flussi turistici della Puglia si è affiancato il grande sviluppo della sharing hospitality. Generalmente definita “fenomeno Airbnb”, ha avuto in Italia una forte crescita in pochi anni ed è aumentata a un tasso del 78,3% rispetto al 2016 (Federalberghi, 2018) con distribuzioni disomogenee sul territorio nazionale. La Puglia, assieme a Lombardia, Lazio, Sicilia e Toscana, è una delle regioni dove il fenomeno della sharing è maggiormente diffuso: la regione è al quinto posto con più di 36 mila annunci attivi sui portali online.

Non tutti gli alloggi offerti on line sono identificabili come turismo sommerso: è possibile trovare anche strutture ricettive i cui flussi sono intercettati dalle statistiche ufficiali Istat (come b&b, alberghi diffusi). In Puglia la maggior parte degli annunci (83,8%) risponde alla formula di case e appartamenti, senza specifiche riguardo alla tipologia di gestione. La ricettività non ufficiale rappresenta circa un terzo (28,4%) dell’offerta ricettiva totale: i posti letto rilevati dall’Istat sono 278.170, mentre quelli non rilevati sono 110.361.