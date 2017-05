Twiga soffre la burocrazia Briatore ritira la licenza

Sulla vicenda di Otranto il marchio TWIGA di Flavio Briatore è sovraesposto meediaticamente. L'identificazione del sequestro e del blocco dei lavori ai danni del consorzio proprietario del complesso turistico, Cerra Srl con presidente Mimmo De Santis, con la combinata Twiga/Briatore risulta dannosa e ad altro rischio contaminazione per l'intero e articolato apparato commerciale dell'imprenditore bresciano e della Billionaire Lifestyle.





"Non si puo' lavorare in Italia". dice con amarezza Briatore nel ritirare - temporaneamente - la licenza per l'utilizzo del marchio Twiga alla Cerra Srl. "Evidentemente la burocrazia conta più di ogni altra cosa. Così non mi interessa".





"Sono fuori, certo mi dispiace", aggiunge Briatore, che sottolinea essere del tutto estraneo all'indagine, "Mi sembrava una cosa buona per tutti. Però, evidentemente, a qualcuno non piaceva: vorrei capire se tutte le centinaia di attività come quella hanno ricevuto praticamente un controllo al giorno per un mese e mezzo come è successo a questa. E, tra l'altro, sono sicuro che chi ci stava lavorando aveva rispettato tutte e dico tutte le norme, altrimenti non ci avrebbero messo così tanto per sequestrarlo"

Nel registro degli indagati è finito Mimmo De Santis (presidente di Federalberghi Salento), il progettista e direttore dei lavori, Pierpaolo Cariddi (fratello dell'attuale sindaco di Otranto, Luciano Cariddi), e candidato come primo cittadino alle elezioni dell'11 giugno. Le ipotesi di reato contestate riguardano violazioni di norme urbanistiche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e abusiva occupazione del Demanio marittimo.