Un "tocco" di Puglia apre le danze culinarie dello Yacht Club a Porto Rotondo

Lo storico Yacht Club di Porto Rotondo, uno dei più importanti d’Italia, ospiterà fino al 29 di settembre Porto Rotondo On Top, un temporary restaurant di nuova concezione nato dall’idea dell’agenzia New Blend. Gli chef della rinomata associazione JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), della quale Chef Stefano di Gennaro fa parte, sono pronti ad alternarsi per portare ogni settimana una proposta culinaria prestigiosa.

Fino al 23 giugno sarà il "tocco" dello Chef pugliese - stella Michelin dal 2016 - che, con l’apertura del prestigioso ristorante tranese “Quintessenza”, ha coronato il sogno della sua vita, a stimolare ed entusiasmare i palati esigenti degli ospiti in Sardegna.

“Quintessenza è il mio progetto del cuore - ha detto Stefano di Gennaro - che ha come obiettivo quello di fare stare bene gli altri, attraverso un approccio sincero dedicato all’ospite ed una cucina elegante ma essenziale, che celebra una selezione meditata della materia prima, votata all’equilibrio nei piatti. Tre gli elementi studiati al fine di esaltare al massimo il gusto di ogni ingrediente: tecnica, sapori mediterranei e cura estetica dei piatti, perché crediamo che questa sia la chiave del progresso e della proiezione verso il futuro”.

Il progetto On Top nasce da un’idea dell’agenzia New Blend, che ha inaugurato questo innovativo concept di ristorazione già nell’estate del 2018 a Milano, organizzando un temporary restaurant sulla terrazza di Piazza San Fedele. Un’esperienza mozzafiato e a tutto tondo, per panorama, location, cucina d’eccellenza e beverage.

“Pochi ma importanti gli elementi chiave dei nostri progetti - dichiara Mauro Dorigo, amministratore di New Blend - destinazioni e luoghi dal fascino indiscutibile, alta cucina resa accessibile e divertente, un design accogliente, tanti eventi, musica, aperitivi e dopo cena immersi nel fascino del porto”.

Gli chef coinvolti nel progetto Porto Rotondo On Top fanno parte dell’associazione JRE, che si occuperà della gestione delle attività culinarie. JRE è la più importante associazione europea che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell'alta gastronomia. Un network di cuochi e ristoratori professionistiche combinano talento e passione per la cucina di alta qualità con l’uso di materie prima d’eccellenza.

"Per noi JRE supportare il progetto di Porto Rotondo on Top vuol dire aprirsi a nuove idee, sfide ed esperienze”, ha detto lo chef Luca Marchini, Presidente dell’associazione e titolare del ristorante L’Erba del Re, “Significa portare la propria vision della cucina con la volontà di far vivere emozioni da ricordare e apprezzare. Un approccio corale, che vede la nostra famiglia sempre in prima fila, permettendo il confronto reciproco e la conoscenza di un mondo stimolante".

Turisti e abitanti di Porto Rotondo potranno vivere il fascino di uno scorcio di Sardegna e di questo nuovo concept d'accoglienza, proposta in nuna sede prestigiosa: al piano terra su una meravigliosa veranda coperta si estende il ristorante della Club-house, nel quale gli ospiti ceneranno In un'atmosfera suggestiva, affacciandosi sugli yacht ormeggiati nella Marina di Porto Rotondo. Al piano superiore, oltre a un’ampia area relax, la meravigliosa terrazza: location ideale per un aperitivo al tramonto con vista sul Porto.

Calendario degli Chef:

​03/06-16/06 Chef Paolo Trippini, Ristorante Trippini di Civitella del Lago

​17/06-23/06 Chef Stefano Di Gennaro, Quintessenza di Trani

​24/06-30-06 Chef Daniel Canzian, Ristorante Daniel di Milano

​01/07-07/07 Chef Federico Beretta, Ristorante Feel di Como

​08/07-14/07 Chef Davide Maci, The Market Place di Como

​15/07-28/07 Chef Alberto Tonizzo, Al Ferarùt di Rivignao Teor

​29/07-04/08 Chef Davide Puleio, Ristorante L’Alchimia di Milano

05/08-11/08 Chef Francesco Sposito, Taverna Estia di Brusciano

​12/08-18/08 Chef Renato Rizzardi, La Locanda di Piero di Montecchio Precalcino

​19/08-25/08 Chef Alberto Basso, Ristorante 3Quarti di Val Liona

​26/08-01/09 Chef Luca Marchini, L'Erba del Re di Modena

02/09-08/09 Chef Emanuele Donalisio, Il Giardino del Gusto di Ventimiglia

​09/09-29/09 Chef Nikita Sergeev, L'Arcade di Porto San Giorgio

(gelormini@affaritaliani.it)