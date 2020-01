UniBa, Corso Alta Formazione in 'Sustainability Management'

Lunedì, 27 gennaio 2020, alle ore 9.00, nell’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', verrà inaugurato il Corso di Alta Formazione in “Sustainability Management”.

Organizzato nell’ambito del Progetto PECCEI, Partenariato Euromediterraneo per la CirCular Economy e l’Innovazione, il Corso si inserisce nel programma delle politiche e delle azioni che UniBa sta mettendo in campo per promuovere e costruire, in accordo con l’Agenda 2030, un processo di transizione verso lo sviluppo sostenibile.

All'evento interverranno il Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, il Delegato del Rettore alla Terza Missione e Sostenibilità e Coordinatore del Corso di Alta Formazione, Giuseppe Pirlo, il Direttore generale vicario, Pasqua Rutigliani, il Dirigente per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, Emilio Miccolis. Modererà la Presidente del Centro per la Sostenibilità, Elvira Tarsitano.

Inaugureranno il Corso la lectio magistralis di Enrico Giovannini, Portavoce di ASviS ed ex Ministro del Lavoro e Presidente ISTAT, su “L’utopia sostenibile” e lectio di Patrizia Lombardi, Presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e Prorettrice Vicaria del Politecnico di Torino, su “Gli Atenei per lo Sviluppo Sostenibile”.

Il Corso di Alta Formazione in “Sustainability Management”, indirizzato al personale dell’Università di Bari e al personale proveniente dagli altri 74 Atenei Italiani aderenti alla RUS, ha l’obiettivo di formare figure professionali con competenze specializzate e strategiche, in grado di supportare i processi politici e decisionali di Ateneo sul tema delle politiche e azioni di capacity building per lo sviluppo sostenibile.

I partecipanti saranno impegnati in un percorso formativo nell’ambito del quale saranno affrontati temi quali il management delle risorse umane, il management delle risorse naturali, di energia e mobilità, il management dei rifiuti, il green public procurement. Accanto a questi argomenti, i partecipanti avranno modo di approfondire la norma ISO 37101:2019, relativa ai “Sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile nelle comunità”, norma di recentissima pubblicazione che per la prima volta diviene argomento di formazione nelle Università italiane.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, al Centro Polifunzionale Studenti Uniba il professor Carmine Trecroci, Università di Brescia e Coordinatore del tavolo “Capacity Building” della RUS, terrà due lezioni sul “Sustainability Management” e sull’organizzazione de “Gli uffici di Ateneo per la sostenibilità”.

(gelormini@affaritaliani.it)