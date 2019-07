Unisalento, Fabio Pollice Rettore per l'arco accademico 2019/2015

Il Rettore dell’Università del Salento per il sessennio 2019/2025 sarà il professor Fabio Pollice, ordinario di Geografia economico-politica: lo ha eletto oggi la comunità accademica dell’Ateneo salentino che, dopo le prime tre votazioni la settimana scorsa, è stata chiamata al voto di ballottaggio.

Ha votato l’83,27% degli aventi diritto, e in particolare: 168 (su 210) studenti (80%), 451 (su 546) componenti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (82,60%) e 516 (su 607) docenti e ricercatori (85,01%), per un totale di voti espressi di 1.135.

All’esito dello scrutinio, i voti espressi (tenendo conto del voto pesato, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto) sono stati i seguenti:

· professor Michele Campiti: 366,363

· professor Fabio Pollice: 388,143

Le schede bianche sono state 7, le schede nulle 10.

Il Rettore dell’Università del Salento, Vincenzo Zara con il Direttore Generale Donato De Benedetto e il Prorettore Vicario Domenico Fazio hanno formulato “I migliori auguri di buon lavoro al Prof. Fabio Pollice, nuovo Rettore dell’Università del Salento per il sessennio 2019-2025. Dopo una campagna elettorale intensa e molto partecipata, la comunità accademica Lo ha scelto per questo incarico che Lo vedrà protagonista di un percorso impegnativo, senz’altro foriero di grandi risultati per Lui, per UniSalento e per il nostro territorio”.

“Hanno vinto l’inclusività e il senso di appartenenza alla comunità - ha dichiarato ilRettore dell’Università del Salento, Vincenzo Zara - valori portati avanti con convinzione durante tutta la campagna elettorale e che rappresentano l’unica carta vincente in un momento in cui prevalgono, a vari livelli, visioni divisive e decisamente improduttive”.

Si è congratulato anche il consigliere regionale salentino Erio Congedo: "Al nuovo Magnifico Rettore dell'Università del Salento i miei migliori auguri per la sua elezione. Sono certo che il suo impegno valorizzerà le missioni che l'Università è chiamata a svolgere: didattico-formativa, scientifica e di supporto, in termini di conoscenza, alle realtà pubbliche e private del territorio. Con riferimento a quest'ultima, per quanto nelle mie possibilità e prerogative, mi rendo sin d'ora disponibile alla massima collaborazione. La figura di Pollice, insieme a quella del nuovo Magnifico Rettore di Foggia, Pierpaolo Limone, sono certo contribuiranno all'arricchimento culturale della Puglia e dei nostri giovani studenti.Ad entrambi le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro".

