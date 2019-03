Università di Foggia: 'Avere l'X Factor è vincente'

“Ricordai la mia delusione quando papà mi aveva fatto vedere la Giuditta di Caravaggio. […] Evidentemente, non riusciva a immaginare che una donna fosse in grado di pensare. Io invece volevo dipingere i suoi pensieri, se una cosa del genere era possibile: la determinazione, la concentrazione e la fede nell’assoluta necessità di quel gesto. Il destino del suo popolo era tutto nelle sue mani”.

A dare voce ai pensieri della pittrice Artemisia Gentileschi, è Susan Vreeland, autrice del noto best seller “La passione di Artemisia”, un romanzo che ben riesce a interpretare la difficoltà di riuscire a dar vita alle proprie passioni.

Da allora di anni ne sono passati, ma a che punto, oggi, sono le donne e la loro capacità di avere successo?

“avere l'X Factor. La variabile indipendente che risulta vincente” è un evento organizzato dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell'Università di Foggia per dare un messaggio positivo e incoraggiare i partecipanti ad essere più consapevoli e ambiziosi nel perseguire i propri obiettivi.

Dopodomani, venerdì 8 marzo 2019, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo foggiano (largo Papa Giovanni Paolo II n. 1, Foggia – I piano), il CUG Unifg dialogherà con tre donne che, in ambiti professionali differenti, hanno raggiunto brillanti posizioni di carriera e racconteranno la loro “ricetta per il successo”.

Protagoniste dell’incontro: Lucia Zanello (Docente Dipartimento di Fisica delle Alte Energie presso l'Università “La Sapienza” di Roma), Maria Letizia La Selva (Vice Questore di Matera) e Marisa Cataldo (Avvocato ed esperta di mediazione civile e commerciale). I lavori della giornata saranno introdotti da Madia D’Onghia, presidente CUG - Università di Foggia e moderati da Fiammetta Fanizza, vicepresidente CUG - Università di Foggia.

Breve presentazione delle ospiti relatrici

Prof.ssa Lucia Zanello

Dopo una formazione di eccellenza in Fisica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e presso istituti internazionali di prestigio (Laboratorio di Nevis della Columbia University, N.Y., Università di Stony Brook, Long Island e presso il Cern di Ginevra), è docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma, “La Sapienza”, ISFN. Vanta ricerche di rilevante valore scientifico (esperimenti di Fisica delle alte Energie al Cern e al Fermilab di Batavia, USA), anche in ambito interdisciplinare riguardanti metodi formali per lo studio di patologie mentali e collabora con neuropsichiatri e specialisti di Intelligenza Artificiale. È componente del gruppo di ricercatori del Cern di Roma diretti dal Nobel Carlo Rubbia, autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali nonché collaboratrice dell’Enciclopedia delle Scienze Fisiche Treccani. Coniugata e madre di 4 figli.

Dott.ssa Maria Letizia La Selva

Nella Polizia di Stato dal 1989, è stata la prima funzionaria donna della Squadra Mobile di Matera. Nella sua carriera si è occupata di polizia giudiziaria concentrando il suo massimo impegno nell’indagine contro la tratta delle donne e lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Dopo aver diretto il Commissariato di P.S. di Monopoli ed essere stata vice dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria e dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari, è tornata a Matera dove è attualmente Vicario del Questore. Divorziata, non ha figli.

Dott.ssa Marisa Cataldo

Avvocatessa dal 1997 a Bari, è pioniera della mediazione civile quale Presidente regionale dell'Associazione ANPAR (Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione). Fondatrice nel 2003, insieme ad un gruppo di colleghi-amici, di un'associazione a difesa dei consumatori Utenti Bancari e Finanziari (UBF), ha scritto di conciliazione per la rivista giuridica online "Diritto.it" e sul settimanale "La Gazzetta dell'Economia". Coniugata e madre di una ragazza.

