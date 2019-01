Università di Foggia, al via la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia

Grande traguardo per l'Università di Foggia: apre la scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. A dare l'annuncio è stato Lorenzo Lo Muzio, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Foggia, durante il Congresso Regionale SIDO, alla presenza dei massimi vertici delle associazioni di categoria regionale.

L’istituzione di questo prestigioso percorso di formazione post-laurea da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è un obiettivo inseguito da diversi anni da parte dei docenti della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Foggia e rappresenta un grande riconoscimento all'ottimo lavoro svolto sul piano scientifico, clinico e amministrativo dal Prof. Lo Muzio, alla guida del Corso di Laurea in Odontoiatria di Foggia fin dal giorno della sua istituzione nell’A.A. 2005-6.

Notizia ancora più importante per il contesto accademico locale, dato che la maggior parte delle scuole di specializzazione di Odontoiatria, sono quasi tutte concentrate nel Nord Italia. In Puglia fino a ieri nessuno dei due Atenei ospitanti il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria era dotato di una Scuola di Specializzazione di area odontoiatrica e ciò costringeva gli studenti pugliesi a emigrare in altre regioni, portando spesso le eccellenze a trasferirsi in modo poi permanente al di fuori del territorio di formazione.

"L'istituzione della scuola di specializzazione è un ulteriore successo conseguito grazie al processo che ha portato in soli 12 anni la Scuola odontoiatrica foggiana a essere un punto di riferimento sul piano Didattico-scientifico in tutta Italia ed il Prof. Lo Muzio a ricoprire la carica di Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di tutti gli Atenei italiani.

"L'auspicio - sottolinea Lorenzo Lo Muzio - è che, come accaduto con l'attività scientifica e didattica dei Corsi di Laurea, Master e Perfezionamento, anche la Scuola di Specializzazione possa diventare un valore aggiunto per permettere a tutti gli studenti e futuri professionisti di scegliere Foggia come un centro di formazione di qualità riconosciuta, con una prospettiva di crescita sul piano Professionale, scientifico e clinico a 360 gradi".

(gelormini@affaritaliani.it)