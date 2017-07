Uva di Troia XVIII Convegno, primato del Consorzio DOC Tavoliere NdT

Sei anni dal riconoscimento delle DOC Tavoliere Nero di Troia e XVIII appuntamento col Convegno che all'ombra di una delle Cattedrali più belle di Puglia, celebra l'Uva di Troia e fa il punto della stagione vitivinicola in corso, alla presenza di illustre personalità del settore, delle autorità regionali e locali e quest'anno anche di alcune firme del giormalismo italiano, a cui sarà assegnato il Premio di Ambasciatori del Territorio.





Ideato da Matteo Cuttano, attuale AD del Consorzio di tutela, e supportato da Confcooperative Foggia, il Convegno testimonia anche la realizzazione del sogno della Doc Tavoliere Nero di Troia: uno degli Areali più grandi d’Italia per estensione, che copre ben 19 comuni fra Capitanata, Gargano e Bat.

Al Sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, l'introduzione dell’appuntamento nel Salotto dei Monti e Colline Dauni, portando il saluto della città che ospita da quasi vent’anni l’evento. E assieme al Presidente del Consorzio doc Tavoliere, Antonio Gargano, l'analisi e il bilancio di questa annata per la doc Tavoliere, col confronto e dialogo con il Presidente nazionale Fedagri, Giorgio Mercuri, e il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca.





Disanima che trova in Cristoforo Pastore, Enologo della Doc Tavoliere il lato affascinante e suggestivo del racconto fin dall’inizio dell’evoluzione del Nero di Troia dell’areale Dauno-Bat.

Fiore all’occhiello dei 18 anni di Premio, la presenza di 5 grandi firme del giornalismo nazionale, che riceveranno il riconoscimento del Consorzio, per aver raccontato e divulgato il territorio di Puglia in Italia e nel mondo: Antonio V. Gelormini (Affaritaliani.it), Michelangelo Borrillo (Corriere della Sera), Sonia Gioia (Repubblica), Antonella Millarte (Gazzetta del Mezzogiorno), Nicola Mangialardi (Telenorba).





Testimonial d’eccezione, l’attore Roberto Farnesi, celebre protagonista di fiction, che tra l'altro con la sua partecipazione a “Le Tre Rose di Eva” si interessava di Vino, aiutando la co-protagonista e già testimonial della 17^ edizione del Convegno, Anna Safroncik, nella ricostruzione della vigna e nella produzione di un vino d’alta qualità.

Chiusura di pregio con Riccardo Cotarella, tra i più famosi e stimati enologi d’Italia, appena insignito dalla Repubblica di Francia del titolo di Chevalier de l'Ordre du Mèrite Agricole. Un consulente tra i più richiesti, in Italia e all’estero, per la sua pluriennale esperienza, grandissima professionalità e conoscenza dei territori, nonché per la sua capacità di interpretarli, per creare vini di grande pregio ed eleganza. Tanti i riconoscimenti raccolti nel tempo, nel febbraio 2011 ha ricevuto, dall’Università della Tuscia di Viterbo, la Laurea honoris causa in Agraria per “il suo contributo al progresso tecnico e scientifico nei settori della viticoltura e dell’enologia”.







L’appuntamento è a Troia, per sabato 15 luglio a partire dalle ore 19,00 nella fantastica cornice di Piazza Episcopio, di fianco la bellissima Cattedrale della “porta” dei Monti e Colline Dauni.

A chiusura del Convegno il tradizionale e gustoso percorso che attraversa Corso Regina Margherita, dove il Nero della Doc Tavoliere accompagnerà i piatti preparati con i migliori prodotti locali dai nostri ristoratori.



Le Cantine Consorzio DOC Tavoliere partecipanti all'evento







Cantina Apulia di Stornara

Casaltrinità di Trinitapoli

Tenuta Coppadoro di San Severo

Coop. Coldiretti San Ferdinando di Puglia

Cantine de La Manna B.L. Cerignola

Cantina Cooperativa tra produttori agricoli del Nero di Troia Decanto di Troia

Cantine Elda di Troia

Cantine Pirro di Troia

Torre Quarto di Cerignola

(gelormini@affaritaliani.it)