Valeria Nardulli, luce e colori nella pittura di don Pedro

Tutti i quadri di Don Pedro sono avvolti da un velo di malinconia che deve essere inteso come un sigillo di riservatezza, posto per rispetto dei luoghi e dei soggetti rappresentati; un velo di protezione, quasi un gesto delicato di chi affida all’osservatore qualcosa di prezioso: i sentimenti intimi. Le donne ritratte per quanto “nude” sono “rivelate”: rivestite di atmosfere nostalgiche!

Don Pedro al secolo Pietro Di Giorgio (1923 – 2007) è stato un artista poliedrico la cui opera più nota è il giardino pubblico attrezzato sulla via di Rutigliano in quel di Mola di Bari. Di recente è uscito un testo dedicato alla sua pittura, che ci offre l’occasione di cogliere tutta la tensione emotiva dell’artista capace di dipingere la solitudine, di rappresentare il vuoto umano negli spazi urbani e suburbani e, il bisogno del Silenzio necessario per la Contemplazione.

Ci Riferiamo al Lavoro dal titolo: “LUCE E COLORI nella Pittura di Don Pedro” di Valeria Nardulli (IDEALPRESS edizioni. Pagg. 100. € 22,00). L’operazione della studiosa ha il merito di essere intensa ma non “erudita”, colta e scorrevole. La monografia che ha dedicato alle opere pittoriche dell’artista molese fa breccia nel rosso cupo e sui guizzi cobalto come ritmo meditativo; nel sottolineare la presenza dei pagliai negli scorci paesaggistici recupera la narrazione simbolica e sincretistica, il desiderio di riannodare la terra madre al cielo molto sentita dell’artista, così come, nel sottolineare le rappresentazioni dei fanciulli giocosi nelle piazze e la gestualità del popolo, ne evidenzia la dimensione sociale delle aree comuni, come luogo dello scambio e della evoluzione, che ci dimostrano quanto nel molese fosse importante l’equilibrio tra dimensioni verticali e orizzontali.

L’autrice di questo studio appassionato dimostra quanto, in tutti i quadri di Don Pedro, la luce sia e dia significato ai ricordi; quanto i colori siano capaci di dare volume interiore all’anima. Certamente l’artista molese non apparteneva alle grandi scuole dell’arte del ‘900, anche perché non gli interessava esserlo e, comunque era un testimone del suo tempo, un uomo curioso come un fanciullo.

I cromatismi dei suoi quadri, così come ben sottolinea la Nardulli, erano dettati da scelte rigorose per suscitare nell’osservatore l’empatia. Con questo omaggio all’artista dai molteplici interessi, l’autrice ci aiuta a coglierne la statura. Ci aiuta ad apprezzare quel “chiarismo” che dava, specie alle nature morte, senso di evanescenza di forme davanti alle quali è obbligo soffermarsi con attenzione sui soggetti della posa per coglierne l’oggettiva consonanza, quella che ci aiuta a scoprire le affinità per edificare la Pace in nome di un seme comune che tutti ci affratella.

Con chiarezza la studiosa dimostra che “Don Pedro” non si era improvvisato pittore, dietro le sue pennellate, il suo tratteggio, le sue scelte prospettiche dei paesaggi vi era ricerca, studio, riflessione e rielaborazione in forma originale, per esempio della pittura impressionista. E la tavolozza dai colori brillanti che spuntano improvvisi dal velo malinconico, delle sue tavole, sono il frutto delle lezioni di spiritualità nell’Arte, del Kandinsky.

Questo studio, accurato e profondo permette di riflettere sull’evoluzione dell’artista, sullo spessore e i contenuti del suo progetto di rispetto dell’ambiente come “stato” dell’incontro senza barriere che si irradia armoniosamente: sfera dal palpito Cosmico. A Valeria Nardulli il merito di aver soffiato sulle polveri e offerto le cifre di un artista, un intellettuale tutto da scoprire.