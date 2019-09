PugliaItalia

Lunedì, 16 settembre 2019 - 09:55:00 Valle d'Itria for Families si presenta in Fiera del Levante Nasce Valle d’Itria for Families, la rete d’imprese che propone un’offerta turistica unica, family frendly, nel cuore della Puglia. La presentazione in FdL.