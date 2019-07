Valorizzazione Capitale Umano, la Puglia all'avanguardia

La Regione Puglia è la prima regione a valorizzare con una legge il Capitale Umano attraverso il Report integrato, lo sottolinea in una nota diffusa il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.

“Siamo la prima Regione d’Italia a dotarsi di uno strumento all’avanguardia, che mette le nostre aziende sui binari dell’innovazione e le spinge verso il futuro e la massima competitività - dichiara Damascelli, che aggiunge - ringrazio i colleghi consiglieri per l’approvazione all’unanimità della mia proposta di legge sulla Valorizzazione del Capitale Umano e delle Risorse Immateriali delle imprese con sede in Puglia".

"Si tratta di una nuova visione di azienda - precisa Damascelli - che premia gli investimenti in ricerca, innovazione e formazione, attraverso l’attribuzione di un punteggio maggiore in caso di partecipazione a bandi regionali o assegnazione di commesse. Rispondendo a determinati indicatori, ogni impresa potrà stilare un Report Integrato, cioè una relazione che serve a misurare ciò che è intangibile, ma che rappresenta un valore aggiunto, attribuendo un punteggio a ciascun indicatore: le persone innanzitutto, ma anche software, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, commerciali o scientifiche".

"Quello che vogliamo è dare un input alle aziende pugliesi affinché investano di più per accrescere il loro knowhow ed essere all’altezza di reggere la competizione di un mercato sempre più globalizzato. Un’impresa competitiva è un’impresa sana - cocnlude Damascelli - e un’impresa sana genera lavoro e nuova occupazione ed è esattamente questo lo spirito della mia legge”.

Particolafmente soddisfatto anche Giuseppe Fischetti, responsabile della commissione nazionale “Finanza Impresa e Lavoro”, che spiega: "Valorizzare il capitale umano non significa attribuire un numero positivo o negativo ad una persona. Al contrario si tratta di comunicare, rendendolo tangibile, il valore aggiunto e non replicabile che essa rappresenta ed ogni impresa detiene”.

“Significa anche - aggiunge Fischetti - poter vedere capitalizzati gli investimenti verso la formazione specifica che l’azienda sostiene per competere. Il calcolo si basa su diverse variabili: il costo del lavoro, la formazione, i dati Istat. Questo per evitare che vi sia soggettività nella valutazione. Inoltre, ci sono parametri di coerenza contabile in grado di evidenziare anche eventuali tentativi fraudolenti”.

Dunque, l’uomo non come mezzo, ma come persona pensante propositiva e unica grazie al suo “dirompente valore”. In quest’ottica la competenza viene vista, valorizzata ed implementata come applicazione costante delle abilità di ciascuna persona.

Giuseppe Fischetti è autore di due saggi sul tema: "Il Valore Tecnologico Umano nei sistemi economici" e "Il dirompente valore del Capitale Umano" (Secop Edizioni), centrati sulla prospettiva analizzata della valorizzazione del lavoro personale, come ricchezza aziendale da inserire anche nel Patrimonio netto di Bilancio.

"Il futuro dell’economia è nella conoscenza, cioè nella capacità di portare avanti processi di innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo - sottolinea Fischetti - in tali processi, la risorsa umana si pone come l’elemento imprescindibile, perché fonte generatrice della conoscenza che utilizza le proprie competenze, trasformandole in capitale umano".