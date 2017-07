Vieste, ucciso davanti ai turisti in pieno giorno

Prima della contr'ora, in piena canicola estiva, a due passi dalla Cattedrale di Vieste due persone - a volto coperto - irrompono nel locale della vittima designata, Omar Trotta, e sparano tre colpi con una pistola calibro 9x21. Precisione millimetrica: raggiunti torace e testa, colpi fatali a cuore e cervello.





Turisti sotto shock e paura che si diffonde tra i vacanzieri. Omar Trotta, 31anni, sposato e padre di una bambina di sette mesi è morto letteralmente sul colpo. Era conosciuto dalle Forze dell'Ordine per alcuni precedenti per droga e reati contro il patrimonio

Nella sparatoria, un 21enne di Monte Sant'Angelo, con piccoli precedenti penali, è rimasto ferito di striscio da un proiettile a una spalla. Secondo gli inquirenti, Trotta sarebbe vicino alla famiglia Notarangelo: l'episodio quindi si inserirebbe nella scia di sangue iniziata con l'omicidio di Onofrio Notarangelo (fratello del boss Angelo, ucciso il 26 gennaio del 2015) e proseguita con la scomparsa del figlio Pasquale, 26anni, di cui non si hanno più tracce dal mese di maggio.





Immediata la nota della consigliera regionale M5S, Rosa Barone, che torna a chiedere l’istituzione a Foggia di una sede della DIA, come già richiesto in precedenza all’interno di una mozione approvata dal Consiglio regionale pugliese: “Il territorio foggiano ha bisogno di una risposta forte da parte di chi governa che per troppo tempo si è dimenticato della Capitanata".

"Abbiamo bisogno di presidi incisivi - insiste la consigliera M5S - abbiamo bisogno della Corte d’Appello a Foggia per avere la DDA, o almeno la sede della DIA e dello SCO, come richiesto all’unanimità dal Consiglio. A che punto è la risoluzione del M5S presentata alla Camera che chiede l’istituzione a Foggia la sede della DIA? E la mia mozione approvata dal Consiglio Regionale, che Emiliano ha discusso a marzo con il ministro Minniti a che punto è? O forse era solo uno spot elettorale in vista delle primarie?”.







"La relazione del secondo semestre 2016 della Direzione Investigativa Antimafia - ricorda la pentastellata - sulla provincia di Foggia parla di un territorio in cui la criminalità riesce ad evolversi ed a insinuarsi nelle maglie sociali, dando vita vita ad un giro d’affari notevole in ogni settore criminale".

“Una situazione allarmante - prosegue Rosa Barone - che continua ad essere sottovalutata come dimostra l’approvazione, da parte del Ministero della Giustizia, della riforma della pianta organica con la quale la Procura di Foggia perde un PM mentre a Bari se ne aggiungono tre".

"Tutto questo sembra uno sfregio a questo territorio, in grossissime difficoltà - conclude la consigliera foggiana - che invece di vedere aumentare le forze di contrasto alla criminalità, vede ridurre il numero dei Pm, vede le forze di polizia sempre più sole ed una totale inerzia da parte di chi è al Governo e potrebbe e dovrebbe pretendere l’aumento dell’organico delle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni malavitosi”.

